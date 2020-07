El turismo interno volvió al ruedo. Después de meses sin que los departamentos turísticos recibieran visitantes, las puertas se volvieron a abrir. Y, aunque las reservas para los próximos días son elevadas, los primeros pasos de esta actividad fueron lentos, pues hubo poca oferta de actividades recreativas para los turistas. Según un relevamiento realizado en Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, el 100% de las propuestas recreativas son al aire libre y tienen un costo de entre $100 y $2.200 por persona. En este sentido, los prestadores dijeron que por falta de protocolos muchas actividades aún no se pueden realizar, mientras que la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo que paulatinamente se irán definiendo todos los protocolos. "En Capacitur -página oficial- fuimos subiendo los protocolos generales, primero los de los hoteles y luego los de las excursiones de a poco. Los que tengan dudas sobre cómo funcionar pueden consultar ahí", dijo la ministra.

Calingasta es el departamento que está al tope de reservas, al menos hasta el 13 de julio (ver aparte). En este departamento, además de las bellezas naturales, se puede realizar algunas actividades como cabalgatas, carrovelismo y cicloturismo. "Los prestadores están definiendo los costos y algunas propuestas, porque se están ultimando detalles de los protocolos. Por ejemplo, el Observatorio El Leoncito y el Parque no estarán habilitados al menos hasta el 4 de julio cuando se defina la forma de apertura", dijo Heber Tapia, director de Turismo del departamento. Mientras que los prestadores de esta comuna comentaron que el carrovelismo, una de las actividades estrellas de Barreal, cuesta desde $500 (un paseo dirigido por un prestador, por unos 15 minutos) a $2.500 (dos horas de actividad que incluye hasta una clase para manejar el carro sin ayuda de un profesional). "Nosotros ofrecemos diferentes circuitos a caballo. Hay propuestas desde los $300", dijo por su parte Carlos Villarroel, otro calingastino que comentó otra propuesta del departamento.

Sabiendo que hay muchas actividades que no se pueden realizar al menos hasta el momento, como la apertura de museos o circuitos que incluyan visitas a lugares cerrados, los prestadores apuestan fuerte a la aventura. Desde los municipios de Iglesia y de Valle Fértil dijeron que están esperando que se ultimen algunos protocolos para poder definir los circuitos a ofrecer. "Nuestro fuerte son las actividades en el agua, pero estamos restringidos en el protocolo hasta el momento. Hay cosas como el kayak que sabemos que no podemos hacer, pero no tenemos claro el tema del canotaje, por ejemplo", dijo Fabio Romero, que organiza ofertas turísticas en el Dique Cuesta del Viento, entre otras cosas. En este departamento lo que sí está confirmado que se puede realizar son cabalgatas y paseos en bicicleta, que tienen un costo de $400 y $300 por persona, respectivamente. El Valle vive una situación similar, pues los prestadores tienen mucha incertidumbre, porque hay actividades que no se pueden realizar. Es que si bien están permitidas, se hacen en zonas donde no está habilitado el ingreso de público. Desde Valle Extremo, una empresa de turismo, dijeron que según los protocolos lo único que pueden ofrecer, de todo lo que hacían habitualmente, son las caminatas. Otras cosas no, porque las hacen en un camping y no está habilitado. Lo mismo sucede con las actividades que hacían en el dique San Agustín, que tampoco se puede utilizar, hasta el momento. Desde esta empresa dijeron que las caminatas de ecoturismo que tienen 3 circuitos y se pueden realizar en familia cuestan desde $1.000 y aclararon que hacen promociones para grupos familiares. Por su parte, en Astica ofrecen hacer senderismo. Hay dos circuitos, uno de 10 kilómetros y otro de 14 kilómetros y tienen un costo de entre $350 y $500.

El otro departamento turístico donde ayer mismo empezaron a recibir los primeros visitantes es Jáchal. Desde la Oficina de Turismo del departamento comentaron que si bien hay propuestas que aún no las pueden realizar, tienen una gran oferta de actividades que incluye trekking, escalada, cabalgatas y ciclopaseos por San José, entre otras cosas. En este departamento la actividad más costosa es la escalada, que cuesta entre los $1.500 y $2.200 dependiendo el grupo de participantes. Mientras que realizar trekking tiene un costo de entre $150 y $1.000 según el circuito. La actividad más económica dentro de este departamento es ciclopaseos que cuesta $100 la hora, $150 las 2 horas, también por persona.

Actividades oficiales en el primer día

La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, junto al secretario de Turismo, Roberto Juárez, visitaron Valle Fértil y Calingasta durante la reapertura del turismo interno y tuvieron algunas reuniones y actos oficiales, como la inauguración de las nuevas oficinas de Turismo de Astica y de Chucuma (foto).

Luego de inaugurar ambas oficinas, la comitiva se trasladó hasta el Cristo de la Hermandad en San Agustín, un producto turístico que ofrece la posibilidad de hacer trekking y senderismo con el hermoso paisaje del dique San Agustín y, también dejaron habilitadas las actividades en Ischigualasto.

Durante las reuniones que la ministra tuvo con los prestadores intercambiaron inquietudes y propuestas e hicieron hincapié en el cumplimiento de los protocolos aprobados por Salud Pública. "Es una jornada positiva porque el turismo reactivará la economía de los departamentos alejados. Pedimos que los prestadores y los turistas cumplan con los protocolos", dijo la funcionaria.

PARA VIAJAR

Cómo obtener el permiso

Desde el Ministerio de Turismo informaron que quienes quieran viajar pueden hacerlo, pero antes deben obtener un permiso. Para eso, hay que ingresar a la página permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar. Ahí hay que llenar un formulario con los siguientes datos: DNI, nombre, teléfono, fecha de nacimiento y mail del solicitante. Además, la información sobre el domicilio de origen, destino y el tiempo que va a durar el viaje. Por otro lado, se debe indicar qué medio de transporte se va a utilizar y los datos de todas las personas que viajan en él.

LOS PRECIOS

Mucha reserva para el finde largo

Desde el 9 al 12 de julio, fin de semana largo, hay un 75% de reservas, en promedio, en los departamentos alejados. El que más porcentaje de la plaza reservada tiene es Calingasta, que está casi al tope. Según un relevamiento de DIARIO DE CUYO, los precios de los hospedajes tuvieron un leve aumento y en muchos casos no hubo suba. En Calingasta, una cabaña para 6 personas, que incluye desayuno, cuesta unos $4.000 por noche. En el Valle, un servicio similar tiene un valor de $4.600; en Iglesia, $4.500 y en Jáchal, $3.500 por noche.

EN LA CIUDAD

Abren tres íconos de la cultura

Desde el Comité Covid-19 San Juan informaron que mañana abren tres íconos de la cultura. El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson ofrecerá diferentes turnos de visitas. Para mayor información llamar al 4200470 y 4200598. El Mercado Artesanal Luisa Escudero tendrá visitas gratuitas de lunes a viernes de 8,30 a 18; mientras que el Teatro del Bicentenario ofrecerá realizar visitas guiadas con reserva previa. Los turnos se solicitan en el sitio web del teatro con 24 horas de anticipación.