Operaciones. Los compradores volvieron a poblar el microcentro sanjuanino para comprar los regalos para agasajar al papá de la casa y respetaron la regla del uso del tapabocas.

Comprar el regalo para el Día del Padre, la celebración más importante para el comercio sanjuanino desde que comenzaron las medidas de restricción social dispuestas por el Gobierno nacional por el Covid-19, demandó este año un promedio de 1.400 pesos, según datos relevados por la Cámara de Comercio. La cifra es casi el doble, en la práctica un 40% superior, a la del 2019, cuando fue de 850 pesos. Este año, la mayor parte de las operaciones se hicieron en efectivo, y en las que se pactaron con tarjetas de crédito se eligieron planes en 3 cuotas.

Hermes Rodríguez, titular de la entidad, dijo que en general los comerciantes están satisfechos con los números alcanzados porque luego de haber estado casi dos meses con las puertas de los negocios cerradas, desde el 20 de marzo al 11 de mayo, y con serias dificultades económicas por la situación general, el nivel de ventas de este año, en unidades, es similar al del año pasado. De hecho, desde el martes, y en particular las jornadas del viernes y de ayer, la zona del microcentro y la peatonal en particular, estuvo llena de compradores y hasta hubo colas en algunos comercios, porque los protocolos para la actividad comercial establecen que no puede haber aglomeración de clientes en el interior de los locales.

En el sector tenían muchas expectativas con las operaciones para esta celebración porque hay negocios que adeudan a sus empleados parte de los sueldos de marzo y abril, e incluso de mayo. Y ahora deben afrontar el pago del aguinaldo, además de todos los gastos para tener abiertos los locales, como alquileres, impuestos y los servicios de agua, gas y electricidad.

Para la gente que se animó a usar las tarjetas de crédito que, según la Cámara de Comercio, fueron los menos, las compras rondaron los 3.500 pesos. Los rubros más elegidos fueron indumentaria, calzado y gastronomía. En el primer caso, pantalones, pullovers y camisas fueron las prendas más elegidas, mientras que las zapatillas y pantuflas predominaron en el segundo de los casos. Y en gastronomía, los desayunos, que serán entregados en la mañana de hoy, fueron los más buscados.

Una de las causas que ayudaron a las buenas ventas, según explicó Rodríguez, fue que el Gobierno provincial empezó a pagar por estos días el medio aguinaldo a los empleados de la administración pública. El otro factor es que se volcaron a la compra de los regalitos para los papás los recursos del Ingreso Familiar de Emergencia, una ayuda económica de 10.000 pesos dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria por el Gobierno nacional para trabajadores informales y monotributistas.

En los departamentos del interior también se mostraron satisfechos con las operaciones realizadas, aunque en cantidad de unidades fue inferior al año pasado. Fue el caso de Caucete, según explicó Luis Agulles, titular de la Cámara de Comercio de ese departamento. Y lo atribuyó, por ejemplo, al gancho de descontar el valor del pasaje con la SUBE a los compradores que iban de los departamentos cercanos (ver aparte).

Para tratar de mantener el nivel de ventas, hasta fin de mes continuará el megaoutlet, con importantes ofertas.

>> Dos temas, en la previa a la fecha

- Feriado: Este año la previa a la celebración del Día del Padre cayó en un feriado nacional, por el Día de la Bandera. Y eso fue motivo de un fuerte tironeo entre el sector comercial y el sindicato mercantil. Y fue porque el Gobierno provincial dispuso ampliar el horario de atención al público, desde las 9 hasta las 20. La que puso el grito en el cielo por la disposición fue Mirna Moral, titular del Sindicato de Empleados de Comercio, con el argumento de que se exceden las 8 horas de trabajo diarias. Tras una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo se acordó que se iba a mantener el horario, pero que el empleador debía segmentar la jornada entre el personal disponible para que nadie trabajara horas de más. Otra cuestión fue que, por ser feriado nacional, el propietario del negocio debe pagar doble al personal y, además, otorgar un franco compensatorio la próxima semana.

- Incentivo: Un departamento en el que hubo hasta un roce con el intendente fue en Caucete. Es que una estrategia de la Cámara de Comercio de ese departamento, que preside Luis Agulles, para incrementar las ventas para el Día del Padre, consistente en descontar de las compras el costo de los pasajes con la SUBE de quienes viajen a comprar los regalos desde los departamentos aledaños, generó una fuerte molestia en dueños de negocios de 25 de Mayo y hasta en el jefe comunal. Fue porque Juan Carlos Quiroga Moyano, intendente de ese distrito, calificó la propuesta como "un juego desleal hacia nuestros comerciantes, que pone en riesgo el funcionamiento de los negocios". No obstante, la idea se llevó adelante y con buenos resultados, según Agulles.