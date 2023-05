"Las brujas no existen pero que las hay, las hay". Reza el dicho popular. Y en San Juan el tema de las brujerías tiene cierto arraigo y cada vez que estos temas se ponen en consideración de la ciudadanía, aparece la grieta entre los que no creen y los que sí o, al menos, prestan atención. En el medio, muchos que ante la duda prefieren no meterse un un tema tan escalofriante.

En estos tiempos de redes sociales y WhatsApp hacer viral este tipo de cosas puede ser cuestión de horas.

Dicho esto, está circulando entre los sanjuaninos un video de una supuesta bruja realizando una especie de hechizo donde desaparece. Sí, así como se lee.

Si bien las imágenes son virales nadie sabe a ciencia cierta si es de San Juan, cuál es el contexto y, mucho menos, si es real o una de las tantas cosas falsas que circulan.

En los comentarios de este video están los que dicen que fue filmado en Chimbas y otros en el norte capitalino, más precisamente en Concepción.

EL VIDEO