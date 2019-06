Sorprendido. Agradecido porque su familia no sufrió daños, Gabriel pasó horas mirando su casa y pensando cómo hará para poder reparar el daño del techo, que es en su mayoría de caña.

El viento Zonda de ayer, que llegó a los 51 km/h, causó daños en varios departamentos. Caídas de árboles, incendios y postes derribados fueron parte del saldo menor, en un día que fue un sube y baja abrupto de temperatura. Los más afectados con este viento fueron los Gómez, una familia de Pocito que no pudo entrar a su casa luego de que un trasformador cayera sobre la vivienda, les dañara el techo y hasta les contaminara todo con el aceite que llevaba en su interior. "Quedamos con lo puesto y no sé cuándo podamos volver a habitar nuestra casa. No sólo perdimos el techo, sino que adentro quedó todo lleno de aceite del transformador, y nos dijeron que eso es muy contaminante", dijo Gabriel Gómez, que ayer al cierre de esta edición no sabía dónde iba a pasar la noche junto a su esposa y sus hijos de 2 años y 4 meses. Contó que sus familiares también tienen casas bastante chicas, como la suya.



El viento Zonda y el posterior Sur hicieron que la provincia pasara un día de locos. El termómetro subió y bajó varias veces e hizo que la amplitud térmica fuera bastante grande. De hecho, a las 6 de la mañana la temperatura fue de 3,9ºC, a las 15 trepó a 28ºC, y posteriormente bajó notablemente. En este contexto la familia Gómez fue la más afectada.



Gabriel relató que cuando llegó de trabajar, cerca de las 14, sintió mucho miedo. "Cuando bajé del colectivo vi el transformador sobre mi casa. Lo primero que pensé fue en mi familia, pero gracias a Dios ellos no estaban en el interior", contó el joven que tiene 24 años y trabaja haciendo changas en fincas del departamento. Tras el susto, descubrió que su humilde casita, que se las presta su suegro, tenía todo el techo roto. "Es muy chiquita mi casa. La habitación quedó toda rota y los muebles y la ropa manchados con aceite; mientras que la cocina tiene el techo dañado en partes", dijo y agregó que desde Energía San Juan sólo les dijeron que no podían entrar, pero no saben hasta cuándo ni si les ayudarán con el techo. "Con lo que yo gano no me alcanza para arreglar mi casa", concluyó.

Energía

7 departamentos tuvieron problemas eléctricos. Fueron Capital, Rawson, Pocito, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Ullum.

Árboles

17 árboles perdieron ramas de gran porte, sólo en Rawson. Además, en este departamento 4 árboles cayeron, debido al viento.

Microcentro lleno de hojas

El viento de ayer causó que árboles, ramas y hojas cayeran en varios rincones de la provincia. Además, las ráfagas levantaron mucha polvareda y complicaron la visibilidad. En el microcentro sanjuanino, las veredas y las calles quedaron llenas de hojas secas.



Un gran susto en la calle

Pasado el mediodía, una rama de un eucaliptus de gran tamaño se quebró y cayó sobre una camioneta que estaba circulando. El hecho fue en calle Lemos entre 6 y 7, Pocito. El conductor frenó cuando cayó la rama, que afectó el frente del vehículo. El hombre resultó ileso.



Incendios en varios departamentos

Al menos 20 incendios hubo ayer en varios departamentos. Pastizales y cañaverales fueron los lugares más afectados. Según los bomberos de Rawson solamente ellos atendieron 11 llamados. El resto fue en Ullum, Pocito y Albardón, entre otros.