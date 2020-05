Con un sistema de turnos que colapsó rápidamente y que tiene las dos primeras semanas con turnos ya otorgados para renovación de licencias de conducir, Emicar reanudó sus actividades ayer. En esta nueva fase de la cuarentena el Estado provincial priorizó la institución encargada de otorgar los carnet de conducir y el primer día el funcionamiento fue exitoso, tanto que las autoridades dijeron que adoptarán el sistema de turnos aun cuando culmine la pandemia.

Con un protocolo especial de medidas preventivas del contagio del coronavirus, Emicar atendió en su primera jornada a casi 170 personas. Es que además de los 150 turnos que pusieron como límite diario, ayer acudieron aquellos que quedaron con su trámite inconcluso cuando se declaró el aislamiento el 20 de marzo. Lo hicieron sin turno y fueron alrededor de 16 personas.

La empresa otorgó vía online 150 turnos: 50 para renovación de carnet, 50 para nuevas licencias y 50 para duplicados. La demanda fue alta, tanto que para renovación de licencias se recibieron 550 pedidos de turno, es decir que el primer turno disponible era para el martes 26 de mayo. Con las dos primeras semanas completas de turnos, Emicar optó por comenzar a otorgar desde hoy sólo 20 turnos diarios para quienes adquieran su carnet por primera vez y ese cupo restante de 30 se sumó para la renovación de licencia.

Lo cierto es que el sistema empleado fue exitoso, sin aglomeración de gente y con muchos cuidados: demarcación en el piso del 1,5 metro de distancia en la fila (aunque sólo en las primeras horas hubo cola), toma de temperatura, alfombras con un químico desinfectante para los zapatos y dispensers de alcohol y papel. En cuanto a los cambios que hubo, uno fue en el examen médico: el oftalmólogo dejó el sistema que se venía realizando en donde el solicitante apoyaba la frente en un aparato y automáticamente se analizaba la visión, ahora retornó al método antiguo con el cartel para distinguir letras de distinto tamaño.

"Fue una excelente jornada, con mucho respeto de la gente y mucha puntualidad. Los sanjuaninos hemos aprendido a comportarnos de una manera que no estábamos acostumbrados pero es muy bueno", comentó el titular de Emicar, Ernesto González Iaisa. Mucho colaboró el sistema de turnos que según el directivo de la empresa es un método que llegó para quedarse aun cuando culmine la pandemia, aunque con ciertos puntos a solucionar: "Este sistema se quedará para siempre porque permite trabajar de una forma mucho más ordenada, aunque habrá que ver detalles porque hay gente que no tiene acceso a Internet o no puede pagar por medios digitales, creo que con el tiempo toda la sociedad se tendrá que adaptar", expresó.

Respeto. En la vereda se marcó la distancia para quienes deben hacer fila. Cuidados. Previo al ingreso a las oficinas, se tomó la temperatura a todos los asistentes. Ordenado. Adentro las filas fueron en orden y la asistencia fue rápida. El pago digital previo agilizó la atención en cajas. Exitoso ante la demanda. El sistema de turnos fue bien valorado por las autoridades de Emicar y es un hecho que quedará. Afuera las filas no fueron extensas, la atención fue rápida y la puntualidad también se destacó.

