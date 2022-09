Los docentes autoconvocados llevan adelante la jornada de paro y movilización en rechazo del último aumento salarial acordado entre el Gobierno y los gremios 35% que elevará el incremento del año en un 100%.

La medida, de la que todavía no se conoce el impacto real, incluye la no asistencia a los lugares de trabajo y una concentración en el Centro Cívico que inició cerca de las 10 de este viernes. Según dijo uno de los voceros la protesta es "por tiempo indefinido" y dependerá de la respuesta al petitorio si los docentes vuelven a las aulas o no.

"El 35% es el función del sueldo de febrero y los gremios acordaron sin consultar a sus bases, es algo inédito", dijo Jorge, uno de los representantes, en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Con banderas y silbatos los docentes cortan las calles en inmediaciones del Centro Cívico.

El acuerdo y el reclamo

Hasta junio pasado el aumento era del 65 por ciento, pero con la nueva suba los docentes recibirán un 7% en septiembre, un 11% en octubre, un 7% en noviembre y un 10% en diciembre. Además, se activará la cláusula gatillo en enero y febrero de acuerdo al índice de inflación y esos valores serán tenidos en cuenta para la paritaria 2023.

Entre los puntos que reclama el sector sin representación sindical, se encuentra el incremento de 70 puntos, a cada una de las categorías de Nivel inicial y Primario en las diferentes Modalidades del Sistema Educativo, como así también a los cargos de Capacitación Laboral, cargos MEP y preceptores de Nivel Medio, Técnico y Agrotécnico, teniendo en cuenta que estos haberes han quedado por debajo de la línea de sueldos de otros cargos a los cuales se les paga por hora cátedra.

También, el aumento del 10% en los radios 4, 5, 6 y 7 para equiparar con el aumento porcentual otorgado en los otros radios, teniendo en cuenta que los establecimientos educativos ubicados en estos radios, son los más alejados y demandan mayores gastos de traslado para los docentes.

Cobertura del 100% de la Obra Social Provincia en todas las prestaciones , creación de Gabinetes Técnicos Interdisciplinario de Educación en cada una de las instituciones, entre otros.