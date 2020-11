Rubén Torres, es un ex empleado de Ansilta, quien explicó la situación que atraviesan luego de ser despedidos "por una causa inventada". "Nos echaron por reclamar lo que está establecido en el convenio de trabajo", expresó.

Hubo un despido masivo y los empleados explicaron que ocurrió luego de que manifestaran en el ingreso de la empresa para reclamar por mejoras salariales, entre otros puntos. Torres informó que desde la firma pidieron la ilegalidad de la huelga, que fue recibida en la Secretaría de Trabajo y aprobada por la misma. "Con la excusa que la huelga era ilegal, nos despiden", resaltó, quien tenía una antigüedad de 10 años.

Torres comentó que en plena pandemia fue padre y que le pidió a la empresa que le abonara la quincena para poder cubrir gastos familiares. "Ellos no me pagaron y siempre se escudaban en el convenio colectivo. Fue en ese momento que me puse a leer en detalle el convenio y me di cuenta que hay muchos puntos que no cumplen", amplió.

"El 27 de septiembre denunciamos a la empresa tres puntos claves: recategorización, pago por producción y el abono de horas extras. El 1 de octubre se fijó una audiencia y la empresa se comprometió a revisar la situación pero no hubo avances y luego nos despidieron", sentenció. Además, sostuvo que el sindicato que los nuclea (SOIVA) los ha desamparado y la razón es porque los tildan de "gente de izquierda".