Yanel Aballay y su familia no solo comparten un vínculo, sino que son apasionados por lo que hacen. Alpargatas de todos los colores y con diseños exclusivos. Tienen un emprendimiento juntos llamado “Calzate, me lo dijo mi madre” y realizan un producto único. Su padre es marroquinero y se dedican hace aproximadamente ocho años a realizar este producto. El año pasado decidieron retomar y se dedicaron a lleno al emprendimiento. No solo realizan alpargatas, sino que en invierno incorporan también pantuflas.



Yanel y su familia exponen siempre sus productos en distintas ferias, como de diseño, las ferias particulares o las organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social. La forma de contacto que tienen con sus clientes es, además, a través de Facebook, donde pueden hacer el pedido de su producto. “No hay demoras”, respondió Yanel acerca del tiempo de espera entre el pedido de las alpargatas y la entrega. La primavera trajo consigo colores fuertes y llamativos en “Calzate, me lo dijo mi madre”: amarillo, celeste, fucsia y celeste, entre otros.

La familia trabaja en un taller ubicado en Rawson, en la casa del padre de Yanel. Allí trabajan con goma y telas de algodón para fabricar un producto que se diferencia de otros por sus “diseños y calidad”.



El producto que realizan está destinado a personas mayores de 14 años, ya que las alpargatas que realizan van del talle 34 al 42. Sus modelos son unisex, tanto para hombres como para mujeres.Cuando fue consultada por los objetivos del emprendimiento, Yanel dijo que “queremos demostrarle al público lo que hacemos” y remarcó que su sueño es abastecer con sus productos a distintos locales de calzado de San Juan y, por supuesto, poder trabajar en familia en un local propio. El nombre del emprendimiento es único y, sobre todo, original. Buscaban un nombre relacionado al calzado y recordaron cuando su madre les decía cuando eran niñas, a lo lejos, “calzate” y de ahí surgió. El emprendimiento recibe pedidos a tráves de su FanPage de Facebook y no tienen demora en la entrega del producto.



FanPage de Facebook: Calzate me lo dijo mi madre