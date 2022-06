Luego de la advertencia de empresas de transporte de pasajeros del interior del país sobre la posibilidad de un retorno a los paros de colectivos en las provincias el próximo lunes, en San Juan dijeron que el servicio está garantizado porque la situación es diferente.

La FATAP solicita que el Gobierno de Alberto Fernández transfiera a los distritos la prometida cuota de fondos nacionales de mayo -en total son $ 3.500 millones- para poder hacer frente al pago de los salarios de ese mes, tras el tenso cierre días atrás de la paritaria con los choferes, pero San Juan se encuentra al día con ese dinero recibido y no habrá medidas de fuerza.

En diálogo con Radio Sarmiento, Ricardo Salvá, titular de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), explicó que "San Juan no tiene problemas. El comunicado de FATAP se refiere a inconvenientes puntuales de algunas provincias porque no presentaron rendiciones de cuentas, pero San Juan fue la primera provincia en recibir fondos y no hay ningún problema".

En ese sentido, el empresario sostuvo que "en San Juan la situación está calma y el servicio de transporte está garantizado para el próximo lunes".

Precisamente este miércoles, el Ministerio de Transporte de la Nación informó que el pago del fondo compensador para el servicio urbano de pasajeros "se encuentra al día pese a no tener un presupuesto aprobado", e indicó que "sólo cuatro provincias rindieron la documentación correspondiente a abril", lo que constituye un requisito obligatorio para acceder a los fondos acordados.