Frente al decreto nacional al que adhirió el Gobierno de San Juan con una ley, que dispone que las empresas de energía no pueden suspender el servicio a los beneficiarios, debiendo suscribir planes de pago por la deuda que se haya generado, desde el sector empresario plantearon la necesidad de ampliar los beneficios. "Queremos que haya más cuotas y se llegue a sectores que ahora no están alcanzados", dijo Dino Minnozzi, referente de la Federación Económica. Desde Energía San Juan dieron a conocer que están trabajando en una propuesta, que deberá aprobar el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), para determinar los alcances de la modificación.

La normativa vigente establece que sólo pueden acceder a planes de pago de hasta 6 cuotas los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, los inscriptos en el Régimen de Monotributo Social y los que perciben seguros por desempleo. En el caso de las empresas, las mipymes, cooperativas de trabajo, instituciones de salud afectadas por la emergencia y las que colaboren en la distribución de los alimentos. Pero, con la mayor parte de las empresas cerradas y sin posibilidades de facturar, como ocurre por ejemplo en el sector comercial, en las cámaras empresarias quieren que la posibilidad de pagar las boletas de luz se puedan hacer con planes más amplios y con más sectores que puedan estar incluidos.

"Le hemos hecho el planteo a las autoridades del EPRE y esperamos tener resultados pronto", dijo Minnozzi.

Desde la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, dijo que "son muy pocos los negocios que están abiertos y frente a esa situación adherimos al pedido de tener más beneficios para poder pagar las boletas de la luz".

En San Juan son dos las empresas que prestan el servicio de electricidad, Energía San Juan para la mayor parte de la provincia, y la otra es la Distribuidora Eléctrica de Caucete (Decsa), para los usuarios de ese departamento. Pero cualquier decisión que tome el EPRE será para aplicación de ambas compañías.

También desde el directorio de la Unión Industrial de San Juan, que preside Hugo Goransky, pidieron la postergación de los vencimientos de las boletas de electricidad y la posibilidad de que se puedan pagar en cuotas.

La legislación vigente establece que no se puede cortar el suministro a los usuarios que no puede cancelar las boletas, pero no se los exime del compromiso. La opción es un plan de pagos de hasta 6 cuotas, con un interés de tasa pasiva, que es más bajo que el que cobran las entidades bancarias. Por eso lo que quieren los empresarios es que al menos, mientras dure la emergencia, se puedan diferir los pagos hasta que la actividad productiva se restablezca y tengan ingresos suficientes como para poder hacer frente a sus compromisos.

Según fuentes de Energía San Juan están trabajando en los alcances de la medida como así también en su implementación porque se quiere evitar la aglomeración de personas que vaya a gestionar la ayuda. Incluso está la posibilidad de que el trámite se pueda hacer online para evitar la presencia física de los usuarios.

La situación del gas

Para los usuarios de gas todavía no se han establecido planes especiales o la posibilidad de postergar el pago de la boleta en el caso de no poder abonarla. Desde Ecogas dieron a conocer que, mientras dure la restricción social de circulación, han ampliado los canales de pago hasta otras alternativas, como el uso de canales virtuales. Una es a través de la página web de la empresa, www.ecogas.com.ar, otra es por intermedio de los portales Pagomiscuentas, Banelco, Red Link o Homebanking, desde la App de Mercado Pago o Ualá o telefónicamente con tarjeta de crédito llamando al 0810-999-8000 desde Mendoza, San Juan o San Luis.