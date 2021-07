Comerciantes y gastronómicos dicen que las consecuencias de la crisis que los golpeó se sentirán mucho más allá de este año y por eso piden al gobierno provincial la extensión al menos hasta diciembre del Programa Proteger Empleo para facilitar el pago de salarios, al considerar que un número significativo de empresas provinciales no están ni cerca de encontrarse plenamente operativas. Al pedido se sumaron tanto la Cámara de Comercio de San Juan -junto a una media docena de centros comerciales departamentales-, el Centro Comercial de San Juan y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG). El plan original es sólo hasta octubre y el argumento para pedir la extensión es que no podrán recuperarse y a que queda cupo disponible de los $1.000 millones que asignó la gestión uñaquista para el programa. En efecto, el primer desembolso alcanzó sólo al 49% (7.400 trabajadores) de los 15.000 estimados, e implicarán unos $450 millones hasta octubre. Desde el gobierno no descartan que se pueda extender el beneficio, pero consideran que el pedido es prematuro.

El plan vigente es de cuatro cuotas -entre junio y octubre- otorgando un aporte no reembolsable de $15.000 por empleado al sector comercial y gastronómico, y $22.000 a sectores turísticos.

Fuentes oficiales dijeron que se esperará a ver la evolución de la economía los próximos meses, el avance del plan de vacunación y el estado sanitario de la provincia antes de tomar la decisión de extender o dar por finalizada la ayuda. Lo que sí hará el gobierno es abrir la inscripción durante toda la vigencia del plan, ya que inicialmente se dijo que se podían anotar sólo hasta el 30 de junio. Desde el Ministerio de Hacienda anticiparon que se modificó este requisito y que se podrán seguir incorporando beneficiarios todos los meses del plan, aunque sólo recibirán la ayuda a partir del mes que se anoten. La ampliación del plazo de inscripción es un pedido que la Cámara de Comercio que dirige Hermes Rodríguez incluyó en la nota que le acercó al Ministerio de Producción donde solicitan la extensión del programa Proteger Empleo. Rodríguez consideró que hay que aprovechar todo el cupo existente, ya que hay trabajadores que quedaron fuera del beneficio porque estaban recibiendo el Repro, que es la ayuda para el sueldo pero de Nación. También analizó que faltó mayor comunicación del programa por parte de las entidades comerciales. Ruben Miadosqui, vicepresidente de AEHG, consideró que la ayuda a los bares y restaurantes debe extenderse porque siguen a los tumbos con su actividad, más aún que todavía persisten las restricciones horarias por la pandemia. Dario Minnozzi, desde el centro comercial, opinó que no se ve en el horizonte una mejora de las tasas de desempleo del sector, por lo que las ayudas oficiales deben persistir más tiempo.

Un alivio para los sectores afectados

El 31 de mayo el gobernador Uñac anunció la puesta en marcha del "Proteger Empleo", una ayuda destinada al pago del sueldo de unos 10.000 trabajadores de los sectores más golpeados por la pandemia, y otros 5.000 monotributistas. Para ello destinó $1.000 millones a sectores relacionados a las actividades turísticas y culturales, comercio minorista, gastronomía, transporte escolar, monotributistas y autónomos. El plan consiste en otorgar $15.000 por empleado registrado, mientras que al rubro Turismo se otorgará $22.000, entre los meses de junio a octubre. La ayuda fue bien recibida por todos los sectores beneficiados, que dijeron que sirvió para paliar, al menos parcialmente, las muy graves consecuencias que la pandemia y las restricciones asociadas generaron sobre buena parte de la actividad productiva de la provincia. El último informe del Centro Comercial indica que sólo el 25% del comercio ha podido pagar el aguinaldo.