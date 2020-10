En diálogo con el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, el Presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Daniel Paroli, indicó que la marcha atrás con el turismo interno en Calingasta para el próximo fin de semana largo reviste una lectura de sentido común tomando como prioridad la salud de la comunidad. Sin embargo, tuvo reparos por la difícil situación que atraviesan actualmente los operadores turísticos en la provincia.

"Si hacemos una lectura con sentido común, y siguiendo un lineamiento nacional y provincial donde la salud es lo primero, la marcha atrás tiene lógica. Sin embargo, los privados estamos en situación de quebranto, no hay futuro que se pueda avizorar, no hay planificación que nos haga saber de qué se trata", comentó Paroli. Y agregó: "Hay una decepción tremenda de las decisiones que se toman, como la de ayer, se dio marcha atrás con algo que ya estaba empezando a venderse. Estamos muy mal en el sector, todos los rubros están muy desilusionados".

Sobre la ayuda estatal para los empresarios turísticos, Paroli indicó que no han recibido asistencia alguna todavía: "Están anunciados algunos plantes pero en concreto no hay nada. Y cuando lleguen, no se quienes calificarán y quiénes no, y de ahí en más cuando se destraben los fondos veremos para qué es lo que alcanza, una ayuda de alrededor de dos millones con tasa del 8 o 9 % es una buena tasa. Pero dos millones ¿para que? Para tapar los pozos, ¿y si queda un pozo abierto? ¿cómo se le hace frente?, indicó el Presidente de la Cámara de Turismo de San Juan.