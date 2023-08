En muchas zonas de Rawson las grandes pilas de ramas, producto de la poda, se han vuelto una postal común. Desde el municipio, el secretario de Medio Ambiente responsabilizó a los vecinos por ello.

"La mugre es ramerío por la poda que se hizo hasta el 15 de agosto. La mayoría de los vecinos han podado sin solicitar los permisos y es mucho el volumen de carga en las calles", dijo Alfredo Castro en los micrófonos de Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

El funcionario dijo que la recolección de residuos sólido-urbano está garantizado y que hay unos 50 destinados a levantar ramas. "Es mucho volumen, las ramas ocupan mucho lugar y con dos moras ya se llena un camión", agregó.

Ayer, la concejal opositora y excandidata a intendente, Verónica Benedetto, afirmó "nos está tapando la basura y no hay respuesta del municipio. Aprobamos aumentos presupuestarios por $32 millones, porque según el intendente no cuenta con fondos, pero no vemos a los camiones en las calles", dijo.

Al respecto, Castro manifestó "de lo que hablan es una extensión de un 20% del presupuesto y no es la gran cosa, seguimos por debajo de lo que se debe pagar. Los trabajadores de los camiones están desesperados, desde enero de este año trabajan por el mismo valor. No es que no quieran trabajar, es que es imposible poner un camión en la calle con el aumento de precios que hubo", agregó.