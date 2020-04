El Ministerio de Salud Pública de la provincia había informado el sábado pasado en el habitual parte oficial, que había diez casos sospechosos de coronavirus pendientes del resultado de los análisis que están realizando en el laboratorio central del hospital Rawson. Ayer, a través de la misma metodología, confirmaron que ya no queda ningún caso sospechoso y que las dos pacientes que resultaron con diagnóstico positivo, siguen en ese mismo estado.

El 28 de marzo pasado, el ministerio que conduce Alejandra Venerando confirmó el primer caso de coronavirus en la provincia. Por la cantidad de días que pasaron desde esa comunicación (23) se espera que hoy, según habían confirmado el sábado autoridades ministeriales, se sepa si esa paciente continúa con el cuadro o si ya se encuentra libre de la enfermedad. También tendrían los resultados de la segunda paciente, cuya confirmación de la enfermedad ocurrió el 10 de abril.

El parte de prensa que se emitió ayer alrededor de las 19.30 indicaba además que se realizaron 22 test con resultados negativos; que siguen en cuarentena 127 personas y que finalizaron ese proceso obligatorio otras 1.915.

El viernes pasado el Ministerio de Salud de la Nación amplió los síntomas para la clasificación de caso sospechoso y agregó la falta de olfato y gusto (anosmia/disgeusia) y también la aparición de fiebre a partir de 37.5 grados Celsius (º C). Antes de esa modificación la provincia había reclamado sumar el mismo viernes del anuncio nacional pero en horas de la mañana, los problemas de piel y síntomas gastroenterológicos porque ambas pacientes sanjuaninas contagiadas no encuadraban en el perfil antiguo de los síntomas clínicos de caso sospechoso, sino que mostraban complicaciones gastrointestinales. Hasta anoche no había respuesta al pedido.