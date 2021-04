La frase del presidente “el sistema sanitario también se ha relajado” impactó en las empresas del sector y también en los médicos y profesionales de la salud. Aunque luego, este jueves, en declaraciones radiales, Alberto Fernández señaló que se refería “al relajamiento de las clínicas que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas que en otro momento suspendieron”.

En San Juan no hubo excepciones y también cayeron mal los dichos del Jefe de Estado. En diálogo con Radio Sarmiento, la secretaria general de ASPROSA (Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud), Silvia Otto, dijo que el presidente “tiene un desconocimiento total de la situación”.

En ese sentido, la profesional sostuvo que “en el medio hubo un cambio de ministro de Salud (Carla Vizzotti por Ginés González García) y quizás no le informaron al presidente cómo son las situaciones en los hospitales desde hace un año. Siempre cambiamos, día a día, para hacer frente a los distintos escenarios que tuvimos. De ninguna manera nos relajamos y muchos profesionales no tuvieron vacaciones o solo se tomaron algunos días. Por eso creo que son lamentables los dichos de Fernández”.

Por último y al referirse a la aclaración del presidente sobre que “al relajamiento de las clínicas que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas que en otro momento suspendieron”, Otto explicó que “durante casi un año no se atendió otra patología y todo se adaptó al Covid. Otros pacientes demoraron su atención y después se fueron atendiendo. Yo trabajo en el hospital Marcial Quiroga y al principio no dábamos turnos, hasta que se fue recuperando eso pero lamentablemente mucha gente murió por otras enfermedades que no fueron coronavirus”.

El Colegio Médico también salió al cruce: "Es un agravio innecesario"