Justo el día del festejo de los 458 años de la fundación de la Ciudad de San Juan, el gobernador Sergio Uñac realizó ayer una convocatoria a lograr un acuerdo social para definir el futuro económico de la provincia. El llamado está destinado a los partidos políticos, incluidos los de la oposición, universidades, gremios, cámaras empresarias, asociaciones de bien público, entidades deportivas y a los representantes de los otros poderes del Estado. Será para el jueves 18 de junio al mediodía, en un lugar a definir, y en diálogo con este diario mandatario no descartó que el plan que se defina se pueda plasmar en una ley y que, si no es así, asumió el compromiso de llevarlo a la práctica.

El llamado encontró eco favorable tanto en los otros poderes del Estado, como en la oposición política y en sectores económicos y sociales de la vida sanjuanina.

"Tenemos la obligación, hoy más que nunca, de crear el futuro".

Para hacer la convocatoria el Gobernador tuvo en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa la provincia, en medio de la crisis por el Covid-19, que ha impactado no sólo en la estructura nacional sino también mundial. En el caso local, la pandemia encuentra a San Juan tratando de retomar el ritmo en la industria y en el comercio, pero con muchas dificultades. Por ejemplo, un informe del Centro Comercial dio cuenta de que en mayo las ventas del comercio sanjuanino cayeron un 62,5% y que sólo el 2,5% reportó haber mantenido el volumen de operaciones. En el sector industrial dieron a conocer las dificultades para afrontar el pago de salarios y del medio aguinaldo y que se están logrando acuerdos sectoriales para que el personal cobre el 75% del sueldo mientras sigan persistiendo los efectos de la pandemia. En el caso del sector supermercadista sostienen que, fuera del programa de Precios máximos, los productos han seguido subiendo, mientras hay algunos problemas de abastecimiento por la falta de envases de hojalata y plásticos, porque las empresas proveedoras tuvieron sus puertas cerradas.

"Como gobernador de la provincia, y en esta fecha tan importante para todos los sanjuaninos, los convoco a que construyamos juntos un gran acuerdo social. Sector público y privado, trabajadores y empresarios, intelectuales, científicos, profesionales y técnicos, dirigentes sociales, políticos y religiosos, todos nos sentemos a una misma mesa a consensuar el futuro", expresó Uñac en su mensaje. Y agregó que "el próximo jueves 18 de junio comenzaremos a transitar un acuerdo social basado en la unión, en la confianza, un pacto que nos permita crecer en bienestar; que devuelva la esperanza a los sanjuaninos de que esta es una provincia donde todos pueden desarrollarse y cumplir sus sueños".

"Hay que asumir los desafíos, por difíciles que parezcan, y mirar hacia adelante".

En el Gobierno local estiman que el PBG (Producto Bruto Geográfico) puede llegar a niveles de 10 años atrás, por lo que hace falta pensar en un plan para el futuro.

Aunque todavía no está definida la metodología de trabajo para el nuevo plan que quiere impulsar el Gobierno sanjuanino, se conoció ayer que la intención es presentar y compartir la situación de la provincia frente al efecto Covid-19, desde su impacto en los distintos sectores con especial orientación al sector socio económico. También se quiere presentar las líneas estratégicas de corto plazo para la pos pandemia, haciendo hincapié en el status sanitario alcanzado en la provincia. El punto de partida del acuerdo, según adelantó el gobernador Uñac, será el llamado Plan Estratégico San Juan 2030 en el que viene trabajando el Consejo Para la Planificación Estratégica. También serán tenidas en cuenta las estrategias más convenientes para el corto plazo, siempre en el supuesto de mantener el status sanitario actual.

"La nueva normalidad es una posibilidad de aprender de los errores".

En resumen, se quiere proponer las bases para un plan operativo que contribuya a definir la hoja de ruta y las acciones necesarias para fortalecer el desarrollo socioeconómico de la provincia en el nuevo escenario de impacto que impone el coronavirus.

"Es una iniciativa que excede personalmente al Gobernador y a su equipo de trabajo, por eso tiene que ser una propuesta público-privada y por eso la convocatoria al acuerdo social", aclaró el mandatario. Y agregó que incluso desde San Juan se puede hacer un aporte que trascienda las fronteras de la provincia porque "si bien somos una mínima porción, en la sumatoria de las mínimas porciones se podrá hacer que, por ejemplo, las exportaciones a nivel nacional puedan crecer. Tenemos que ver primero cómo hacemos hacia adentro y eso nos puede llegar a permitir una forma de llegar a una mayor cantidad de mercados".

Hasta ahora la iniciativa está planteada para el el jueves 18, en un lugar a definir.

>> Hablan los protagonistas

ROBERTO GATTONI - Vicegobernador

"Como parte integrante del Gobierno sanjuanino esta convocatoria me parece una excelente idea porque demuestra la vocación de diálogo y la búsqueda de consensos. Además, hace gala de la voluntad de lograr los acuerdos necesarios ante la difícil situación por la que estamos viviendo por la pandemia. Y qué mejor que encontrar las soluciones que hacen falta con el aporte de todos los sanjuaninos. Hay que aclarar que no se trata de un llamado partidista sino que se trata de una convocatoria al pensamiento plural, tomando como punto de partida el Plan Estratégico 2030. Esa será la base, nuestra hoja de ruta, con una visión a largo plazo de lo que San Juan necesita. Para eso hay que definir los proyectos que hacen falta".

ADRIANA GARCÍA - Presidenta de la Corte

"Sin duda que la convocatoria realizada por el señor Gobernador a un acuerdo social es de trascendental importancia para que, a partir de lo aprendido durante este tiempo de crisis sanitaria, nuestra provincia continúe creciendo, de la única manera posible, que es aquella que permitió pasar este tiempo y la única que nos permitirá salir adelante: todos juntos, cada uno desde su lugar, asumiendo las responsabilidades que nos corresponden y con la mirada puesta en los más vulnerables. En ese marco, la Justicia es generadora de paz social, garantiza el acceso de todos, especialmente de los más vulnerables. El Poder Judicial viene trabajando para ello, realizando transformaciones históricas para que la Justicia esté más cerca de los sanjuaninos".

MARCELO ORREGO - Presidente de Producción y Trabajo

"Siempre dije que iba a estar para servir a los sanjuaninos. La gente me votó para estar en la oposición, pero para ayudar a los habitantes de esta provincia con mi cooperación. La propuesta que ha realizado el Gobierno provincial es buena porque significa la posibilidad de llegar a acuerdos, en el marco del diálogo social. Y espero que las ideas que podamos aportar puedan llegar a ser parte de ese acuerdo. Es importante buscar la reconciliación entre todos los sectores y desde que asumí en mi cargo de diputado nacional me propuse cuidar a los sanjuaninos y cuando se me necesite en ese camino me van a encontrar. Haciendo mi aporte desde la oposición, porque para eso me votó la gente en las últimas elecciones".

LAURA VERA - Asociación Amas de Casa

"Desde la asociación que integro me parece muy buena la decisión del Gobierno provincial de convocar a todos los sectores para hacer un plan pensando en el futuro de los sanjuaninos. Y es acertado luego de las acciones que se han venido tomando en este tiempo reforzando los sectores de la salud y pensando en los sectores más vulnerables. Que todos los actores que forman parte de la provincia empiecen a juntarse me parece muy positivo, porque las soluciones que hacen falta no se podrán encontrar trabajando cada sector en soledad, sino de una manera mancomunada. Por eso vamos a estar ahí cuando nos llamen, dispuestos a hacer nuestro aporte con la experiencia del trabajo territorial que venimos haciendo en la provincia".

HUGO GORANSKY - Unión Industrial de San Juan

"Nos parece muy importante la convocatoria porque está en sintonía con los que venimos solicitando, que es la búsqueda de consensos. Estamos en un país que necesita de todos los ciudadanos, de todas las cámaras, de todos los sectores y la única forma de encontrar la salida es con consensos multisectoriales. Hace falta sentarnos a acordar, charlar sobre la realidad de San Juan de cara al futuro. Es parte de los gestos que hablan de que en Argentina necesitamos dialogar más y buscar consensos multisectoriales. Podemos pensar distinto, pero hace falta encontrar los espacios necesarios para transitar una vez que pasen estos duros momentos. Ya venimos trabajando desde la Unión Industrial en distintas propuestas y las vamos a acercar".

ANTE DUMANDZIC - Cámara de la Construcción

"Estamos totalmente de acuerdo con la convocatoria, me parece una excelente idea porque se trata de que todos juntos podamos trabajar por el San Juan que queremos. Desde ya que desde el sector que integro apoyo la convocatoria y desde la Cámara de la Construcción de San Juan nos ponemos todos a disposición del Gobernador de la provincia para apoyar en lo que haga falta pensando en un futuro mejor para todos. Hay que entender que todos somos parte de este engranaje, cada uno en su medida, de modo que sostengo que me parece excelente que nos llamen a opinar y participar. Desde ya que nos vamos a poner a trabajar para ver cuál puede ser el aporte que podamos realizar desde el sector que integramos".