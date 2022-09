El Superbike llegará a San Juan el 21,22 y 23 de octubre y en el marco de ese evento deportivo internacional, el Grupo "Amigos de la Ruta" organizará la primera edición del "Moto encuentro nacional e internacional Tierra del sol" que tendrá lugar esos tres días en el Camping de Rivadavia y contará con la actuación de bandas locales y nacionales, además de la actuación estelar de Dave Evans, el australiano fue el primer vocalista de la banda AC/DC y llegará a San Juan de manera exclusiva para el moto-encuentro. Además, le rendirán homenaje a Eduardo Soria, uno de los integrantes del grupo de motoqueros que falleció el 30 de mayo y compañero de DIARIO DE CUYO.

El moto-encuentro contará con aproximadamente 3 mil personas que llegarán desde todo el país y países vecinos. Los espectáculos comenzarán cerca de las 18 horas, una vez que culmine la actividad diaria del Superbike en el "Circuito San Juan-Villicum". Debido a que las reservas hoteleras ya están colmadas para ese fin de semana, el "Moto encuentro" será una buena alternativa para todos los motoqueros que quieran acampar. Las entradas costarán 1.500 pesos por día o el abono para acampe de todo el fin de semana tendrá un valor de 2.500 pesos. Los tickets ya se venden de manera anticipada a través del sitio web (www.accesgo.com.ar).

Las puertas del Camping de Rivadavia abrirán el viernes a las 10 de la mañana y la actividad culminará el domingo, una vez que termine el Superbike. Además los organizadores preparan una recorrida en caravana por los diques de Ullum y Punta Negra. Habrán food trucks de bebidas y comidas, stands especiales donde se ofrecerá parrillada y chivito a la llama, empanadas y hasta stand de reconocidas heladerías. "Será un evento para toda la familia", avisó Enrique Pereyra uno de los voceros del grupo.

Las bandas que actuarán varían los estilos musicales, habrá regge, cumbia, cuarteto y rock. Habrán bandas locales y nacionales como "Vía 66", "Wonder", "Suddenly", "Sawabona", "Matuastos", "Huayquil", "D-La lora", Grave Pesado", también actuará la banda cordobes, ex Banda XXI y ahora denominada "Super Band". Pero sin dudas el plato fuerte será el ex AC/DC Dave Evans que le dará el tinte internacional y llegará exclusivamente a San Juan para actuar en Rivadavia y nuevamente partir a Australia.

"El evento ya fue declarado de interés provincial. Es una locura que nos pusimos hacer y lo estamos haciendo todo a pulmón", expresó Pereyra. El "Grupo amigos en la ruta" son una agrupación de unas 300 motos, sus integrantes entre hombres y mujeres varían todas las edades (hay pilotos de 18 años y otros de 75) que recorren el país de punta a punta a bordo de sus motos. Los organizadores ya acondicionan el Camping de Rivadavia de manera que los miles de motoqueros que llegarán puedan contar con todas las comodidades. El evento también ya tiene asegurada la presencia de 50 casas rodantes pertenecientes a la Asociación de Casas Rodantes de Argentina que ya aseguraron su asistencia al evento.

HOMENAJE

El Moto encuentro le rendirá homenaje a Eduardo Soria, un amante de las motos e integrante del grupo "Amigos de la ruta" que falleció en mayo pasado tras sufrir un accidente en su moto mientras trabajaba como corresponsal de ESPN en el Panamericano de Ciclismo. También era editor de Corrección de DIARIO DE CUYO. Sus amigos le rendirán homenaje con el mega encuentro al que llegarán más de 3 mil personas.

MOTOTURISMO, OTRO EVENTO PARA FANÁTICOS

Los amantes de las motos están esperando que llegue el fin de semana largo de octubre. Es que San Juan será epicentro de 1er Mega Encuentro de Moto Turismo. Se trata de un evento que reunirá a más de 1.000 motoqueros de todo el país y de países como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que llegarán a participar de distintas actividades recreativas y turísticas. Los visitantes estarán en la provincia entre el 7 y el 10 de octubre. En la mañana del 7 los turistas recorrerán en sus motos bodegas, plantaciones de olivos y algunos puntos turísticos como la Casa Natal de Sarmiento y el Teatro del Bicentenario. Mientras que en la noche se realizará la apertura oficial.

El sábado partirán desde el Teatro del Bicentenario hacia los diques Ullum y Punta Negra. De vuelta, pararán en el predio de la ex Bodega Cinzano, donde habrá música en vivo con bandas, food trucks, bebidas y puestos donde venderán la tradicional punta de espalda, stands de artesanos y hasta de insumos y merchandising relacionados a las motos. El cierre de ese evento estará a cargo de la banda del Chino Roncona, participante de La Voz Argentina, y Los Tipitos.

El domingo será día libre y muchos ya aseguraron que aprovecharán para recorrer Valle Fértil, Jáchal, Calingasta e Iglesia.