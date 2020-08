El gobierno confirmó ayer a la Unión Industrial de San Juan (UISJ) que las empresas que exportan también pueden seguir trabajando junto con las consideradas "esenciales", con lo cual actualmente alrededor de un 30% del sector industrial - 105 fábricas y 5.000 trabajadores- ya están en actividad en esta nueva etapa de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio que inició el 22 de agosto y se extenderá hasta el 4 de septiembre próximo.

Además se decidió armar un equipo técnico entre el Ministerio de Producción y UISJ para evaluar si pueden sumarse a operar más industrias y prestadoras de servicios, ubicadas en las denominadas "zonas grises"; que proveen insumos a las esenciales o a las exportadoras.

Hugo Goransky, titular de la entidad fabril, dijo que hay 40 solicitudes de establecimientos que solicitan poder trabajar por ser proveedores de la cadena de valor de la industria alimenticia, de productos de limpieza, insumos y equipos médicos, obra pública esencial, artículos para ferreterías, procesos continuos o esenciales para el desarrollo de alguna actividad incluida en las excepciones autorizadas durante la actual cuarentena. Se aclaró que se va a analizar sólo actividades que formen parte de las cadenas de valor de actividades habilitadas como esenciales.

Las novedades se conocieron ayer tras finalizar una videoconferencia con el Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano; el secretario de Industria, Alejandro Mestre; y equipos del ministerio junto a dirigentes de la UISJ.

Díaz Cano confirmó que este equipo comenzó a trabajar en la tarde de ayer, y que se irán analizando una por una cada una de las solicitudes presentadas por las pymes sanjuaninas. Agregó que hasta el momento se habían recibido notas para volver a trabajar de 30 industrias asociadas a rubros esenciales, y 10 relacionadas con el sector minero. Goransky indicó que el argumento para realizar este pedido se basa en que la operación de la industria no genera tránsito de personas, y no ocupa el transporte público de pasajeros que es considerado de alto riesgo para la transmisión del coronavirus. Pero en cambio, la actividad industrial sí genera trabajo y mueve la economía. Desde que se implementó esta cuarentena quedó claro que tenían permitido abrir los establecimientos de rubros dedicados a actividades esenciales, tales como agroindustria, farmacéutica o de limpieza. Pero el decreto provincial no aclaró en el escrito que también están incluidas las exportadoras. El ministro Díaz Cano dijo que "siempre estuvieron autorizadas" y que la duda generada "ha sido una mala interpretación" del decreto. ""Eso se da por entendido aunque no esté escrito", indicó el funcionario. No obstante, otros empresarios consultados del sector expresaron que esperan que las autoridades emitan una norma complementaria a las actividades permitidas, que deje en claro que las empresas que deban cumplir compromisos de exportación estén textual y claramente incluidas como habilitadas a trabajar en esta Fase 1. Para llevar tranquilidad, Goransky dijo que en caso de que alguna pyme "tenga algún tipo de inconveniente se podrán contactar con la Secretaria ejecutiva de la UISJ para interactuar con Producción y solucionar los problemas que se pudieran suscitar en estos días". El dirigente fabril destacó que se trabajara en conjunto con el gobierno con la premisa de lograr "consensos y formas adecuadas para buscar un equilibrio", de modo que la producción se siga manteniendo. De todos modos admitió que durante toda esta semana habrá que actuar con cautela y paciencia por la situación sanitaria.



Construcción parada

De momento, la obra pública y privada está suspendida en la provincia. El Ministerio de Obras analizará y habilitará cuáles podrán ser exceptuadas de acuerdo a su justificación, para aquellos trabajos que se consideren esenciales.

Exceptuadas

30 por ciento de las pymes industriales y trabajadores están exceptuadas de la cuarentena y siguen operativas al dedicarse a producir insumos y servicios considerados esenciales.

Puestos de trabajo

16 mil aproximadamente son las personas que trabajan actualmente en el sector industrial de la provincia de San Juan. Trabajan en unos 350 establecimientos fabriles.

Zonas bloqueadas

Las fábricas autorizadas en la cuarentena que puedan quedar dentro de una zona bloqueada por un brote de Covid, pueden seguir trabajando con estrictos protocolos, incluso ingresar sus camiones para sacar la mercadería que necesiten. Podrán trabajar con los empleados que están dentro del departamento en el que esté ubicada. No pueden ingresar los trabajadores que provienen de otro departamento.

Cambios en trámites en la oficina de Contrataciones

Hasta que el Gobierno provincial disponga el fin de la Fase 1, la Oficina Central de Contrataciones (OCC) adhirió a la restricción de atención de modo presencial. Por este motivo, toda documentación que sea necesario presentar en esta oficina deberá hacerse a través del correo electrónico al Departamento de Operaciones de la OCC: oc.contrataciones