Se cumplió la primera semana en que se habilitó al comercio minorista a reiniciar la actividad sin atender al público, tomando pedidos online o por teléfono y llevando el pedido a la casa del cliente para evitar contagios por el coronavirus, y el saldo fue considerado negativo por el sector privado. El balance consultado en siete centros comerciales de la provincia reveló que se concretaron solo hasta 10% de operaciones de lo acostumbrado. Esta cifra se logró sólo en dos zonas -Caucete y Santa Lucía- mientras que en el resto las ventas se situaron entre cero, o apenas 2, 4 o 5 por ciento respecto a una semana normal.

En la zona comercial de Caucete los dueños de locales de indumentaria rasguñaron un 10% de ventas de lo normal y en la entidad que los agrupa, planean pedir al gobierno que los autorice a abrir con un protocolo estricto, según dijo su presidente, Luis Agulles (ver recuadro). Rubén López, dueño de La Tienda, dijo que está "aprendiendo" esta modalidad de venta, ""pero no es fácil con la ropa y menos si es para una mujer porque son más detallistas y exigentes". En Modas Aylen indicaron que es ""imposible trabajar de esta forma y concretar una venta" y también se quejó Luis Tarabay, de Tiendas Silver. ""las ventas son irrelevantes" agregó Gustavo Martínez, de la mueblería Recco y artículos de hogar. Eduardo Giménez, titular del Centro comercial de Santa Lucía, dijo que de las 5 o 6 zonas comerciales que hay en algunas cuadras, sólo 3 o 4 tienen buena conectividad y pueden encarar la venta online o telefónica. ""Sin embargo, esta semana vendieron un 10% de una semana normal", aseguró. En Rawson, la presidente del centro comercial, Carina Quiroga, dijo que pocos comercios implementaron esta modalidad "y en los que abrieron la venta fue casi nula, un promedio del 4 o 5% respecto a lo normal".

Como el resto de comerciantes calificó de engorroso y costoso el reparto a domicilio, más cuando tiene que ir dos o más veces a cambiar el producto. Al respecto, Hermes Rodríguez, al frente de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que ese es el principal escollo, y contó que un local del centro hizo solo dos ventas esta semana, y llevarla al domicilio -uno en Valle Fértil y otro en Pocito- le saldrá muy costoso. ""El promedio de ventas esta semana es del 2% respecto a lo normal", aseguró Rodríguez. Dario Minozzi, al frente del centro comercial de San Juan, dijo que se concretaron solo entre 4 y 7% de ventas de lo normal en su zona de influencia. ""Eso no mueve nada, con el agravante que los comercios de Capital son los de mayores costos en permisos, habilitaciones y alquileres. Frente a una factura de 30 mil pesos de energía, un 4% no es nada", se quejó, al tiempo que reclamó medidas "justas" para el sector que está paralizado desde el 20 de marzo.

En Chimbas y en Calingasta directamente no resultó la flexibilización implementada por las autoridades, principalmente por la falta de conectividad. Marcelo Rosas, del centro comercial chimbero, calificó de "fracaso" la primera semana y dijo ""Dios nos ayude, si esto no se flexibiliza, no va a quedar ni un solo comercio". Ramón Ossa, desde la Cámara de Empresarios de Calingasta dijo que la conectividad "escasa e inestable" y la falta de plataformas e-commerce provocaron que no se registren ventas.

Algunas opiniones

HERMES RODRÍGUEZ - Pte. Cámara de comercio SJ

La venta ha sido muy mala esta primera semana. El promedio en el Gran San Juan es una venta del 2% comparada con una semana normal. Un local del centro vendió y debe enviar una camisa a Valle Fértil y un pantalón a Pocito.

DARIO MINOZZI - Pte. Centro Comercial San Juan

Los actores del sector comercial son cuatro: el comercio, el sindicato, el Estado provincial y el sistema financiero. Si se cierra por completo el comercio, los otros tres deben acompañar a tono. Si no actúan en consecuencia el sistema es desequilibrante.

EDUARDO GIMÉNEZ - Pte. Centro Comercial Santa Lucía

Según mi apreciación, San Juan no tiene contagios de coronavirus. Creo que se debería flexibilizar la actividad del comercio minorista, aunque sea por turnos para evitar aglomeración, y cumplir a rajatabla la prevención.

Gestiones y pedidos

En la Cámara de Comercio de San Juan y en el centro comercial de Caucete dijeron que están preparando junto a sus asociados algunos instrumentos para presentar a las autoridades, solicitando la apertura de los negocios y el regreso de la venta en forma presencial. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara provincial contó que están preparando un protocolo para que lo revise el Gobierno, con los parámetros a tener en cuenta que garanticen la salud. Luis Agulles, dirigente de Caucete también contó que en su entidad quieren presentar al Comité de Seguridad del Covid-19 un petitorio para que todos los comerciantes puedan trabajar de igual modo que los autorizados. ""Obviamente, respetando las medidas de seguridad y controlando el ingreso a los mismos en forma reducida" dijo.

Calzados, la crisis de un sector estacional que pasa de moda

Los empleados se dedican a limpiar los calzados expuestos, con el comercio cerrado al público.



Entre los rubros que están al borde de la quiebra, está el del calzado. Se trata de un producto de venta "estacional" y la cuarentena sorprendió a los comercios con los pedidos hechos y en gran parte pagados, que ahora no se pueden vender. También las fábricas ya realizaron toda la producción, y no se ha podido enviar a los puntos de ventas. Es un problema complicado, porque lo que no se vende este año queda como un rezago "pasado de moda" para el próximo y a lo sumo se puede comercializar fuera de la tendencia pero a un valor mucho más bajo, que ronda entre el 30% y 40% de su valor real. El dueño de una fábrica sanjuanina de calzado de moda para mujer explicó que el rubro al cual pertenece su industria tampoco fue contemplado en la última flexibilización -algo que sí ocurre con el rubro textil- con lo cual ni siquiera puede pensar en "reconvertirse" para hacer calzados para enfermeras, por ejemplo. Alberto González, dueño de una zapatería tradicional del centro, comentó que sus compras para la colección otoño-invierno las hizo como todos los colegas del sector, en los meses de noviembre y diciembre, recibiendo las entregas en los meses de marzo y de abril. ""Termino de hacer una llamada a mi proveedor anulando lo que aún no me envió porque con cero venta no podremos pagar", dijo González, quien agregó que la gran preocupación en este momento es cómo afrontar el próximo pago de sueldos de abril, ya que logró saldar el de marzo. Al respecto dijo que acudió al banco a pedir el crédito para sueldos, y recién le ha dado un turno para ver si más adelante se lo otorga. Además indicó que la AFIP le postergó el aporte patronal a junio, "pero si no vendo tampoco podré pagarlo". ""Creo que se debe permitir la venta presencial porque no puede ser que haya cuarentena para algunos y otros vamos directo a fundirnos", lamentó. A su vez el fabricante local, comentó que tiene miles de suelas compradas y no puede producir. Ambos empresarios probaron la venta por reparto y dijeron que no les da resultado, por el costo alto de llevar a domicilio.

Datos nacionales

1.300 son las fábricas argentinas de calzado que hay en el país, con más de 60 mil empleos, según la cámara que las agrupa.

Paralizada

100% de la industria del calzado está paralizada. Las fábricas y comercios no están funcionando, ni el envío de compras online.

Colección invernal

30 millones de pares de calzados de la colección otoño-invierno "pasarían de moda" si sigue el cierre.