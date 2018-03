Hace unos días una encuesta develó que 6 de cada 10 argentinos tiene problemas para dormir y reveló además que los principales trastornos son insomnio, apnea, ronquidos, síndrome de piernas inquietas y narcolepsia. En este contexto DIARIO DE CUYO consultó a especialistas locales para ver cómo tratan este problema en la provincia. Según los médicos que atienden a nivel público (en el hospital Marcial Quiroga y Rawson) y a la vez en consultorios privados dijeron que en San Juan no hay muchos pacientes que preguntan sobre este problema, pero que en promedio 5 de cada 10 personas roncan y tienen apnea. A la vez dijeron que la mayoría de las consultas son de personas mayores a 40 años. El informe 'Mejor sueño, mejor salud, una mirada global sobre por qué nos estamos quedando atrás en el sueño', fue realizado con vistas al Día Mundial del Sueño, que se conmemoró el pasado viernes.

Daniel Matar es especialista en trastorno del sueño, atiende en el hospital marcial Quiroga y en la Clínica del Sueño. El médico contó que a lo largo de los años las consultas fueron aumentando, pero que no se lleva una estadística exacta porque no hay una Unidad de Sueño en los hospitales y porque las personas pueden ser atendidas por distintos especialistas ante estos problemas. La Unidad de Sueño es un consultorio, servicio o clínica en que se atienda específicamente los trastorno.



Aunque no tienen estadísticas exactas admitió que según estudios mundiales hay muchas personas que no pueden conciliar el sueño plácidamente. En este contexto dijo que según su experiencia 5 de cada 10 personas roncan en las noches y por consecuencia sufren apneas del sueño (cuando la respiración se interrumpe o se hace muy superficial mientras duerme). "El 90% de las apneas son por el ronquido y hay factores que hacen que aumente la predisposición. Algunos de ellos son el tabaco, el sobrepeso, problemas en las tiroides y el alcohol, entre otras", dijo el especialista y aseguró que la mayoría de las personas que llegan a los consultorios por problemas en el sueño son mayores de 40 años. A la vez dijo que más de la mitad de los que consultan son hombres, mientras que las mujeres lo hacen cuando comienza la menopausia. También dijo que hay niños con problemas de sueño (ver Más consultas ...).



"La cantidad de consultas es muy baja. No tenemos estadísticas, porque los pacientes ingresan por distintos especialistas. La mayoría de las personas que consultan lo hacen por el ronquido y desde ahí comenzamos con la evaluación. Ese sueño no es normal e influye en la pérdida de calidad de vida. Es fundamental el descanso", dijo Carlos Delgado Silva el jefe de Neurología del Hospital Rawson y agregó que a las consultas llegan los pacientes con videos filmados por alguien que convive con ellos en los que se puede ver cómo roncan por ejemplo, y que eso es productivo para analizar al paciente pues ahorra tiempo. Si bien no tienen cantidades exactas Delgado Silva dijo que tienen más consultas que años anteriores. Considera que el aumento no se da porque haya más problemas para dormir, sino porque los trastornos del sueño son considerados un verdadero inconveniente por los médicos clínicos y por los pacientes, y por consecuencia hay más derivaciones. Además, dijo que el Servicio de Neurología del Hospital Rawson, con la nueva fase del hospital tendrá un laboratorio del sueño. "No sabemos bien cuándo empezará a funcionar. Ahí se podrán hacer estudios a nivel estatal que no se hacen gratis en la provincia. Vamos a poder trabajar más y avanzar", concluyó.