La esperada reunión del Consejo Federal de Educación apretó el pulsador para la cuenta regresiva de las clases presenciales, a casi un año del decreto que mandó a los chicos a sus casas por el avance de la pandemia. Y mientras las autoridades afinan el lápiz en cada jurisdicción, San Juan va sumando aspectos de cómo será el día a día en las escuelas. Así, fue confirmado que en Primaria los alumnos irán a las aulas tres días a la semana e informaron que en los casos de docentes contagiados de Covid las clases no serán suspendidas sino que designarán suplentes. El ciclo lectivo en la provincia comenzará el 1 de marzo. "Está claro que la educación va de la mano de la salud", indicó ayer el ministro Felipe De los Ríos tras participar del Consejo Federal de Educación.

Si un docente resulta contagiado o presenta síntomas que indiquen la necesidad de aislamiento preventivo hasta tanto se confirme o no si tiene Covid entonces el Ministerio de Educación designará un suplente.

"Entrará en licencia y tendrá su sistema de cobertura disponible, pero los chicos no se van a quedar sin clases. Tenemos un programa con tutores y podremos afectar a docentes de programas nacionales", dijo De los Ríos, ratificando que el objetivo es no interrumpir el ciclo de enseñanza en la continuidad de un año pandémico.

Distinto será el caso de positivos de Covid en algún alumno, pues la presencialidad quedará suspendida para el grupo del grado o curso que integre en cuestión, pues el protocolo establece que la matrícula de cada aula estará dividida en conjuntos de hasta 15 estudiantes (ver infografía). "En esos casos, cuando haya síntomas lo primero será determinar si es Covid-19 o no. De inmediato se activará el protocolo de salud y se realizará una atención médica. Y se suspenderá la actividad de ese grupo hasta que se determine todo", apuntó el funcionario en declaraciones a Radio Sarmiento.

Los alumnos de nivel primario tendrán alternancia presencial con grupos que irán 3 días a la escuela y en 2 harán tareas en casa, para rotar a la semana siguiente. Así, tendrán al menos 10 días al mes en las aulas. Para los de secundaria, en tanto, la alternancia será semana por medio.

Afirman que pretenden vacunar a los maestros lo más rápido posible

Asamblea. El presidente Fernández cerró la asamblea del Consejo Federal de Educación, de la que tomó parte Felipe De los Ríos (a la derecha).



La 102´ Asamblea del Consejo Federal de Educación definió ayer trabajar en "el proceso de retorno a las clases presenciales en todo el país según la situación epidemiológica de cada región y bajo condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud de la comunidad educativa y la implementación de los protocolos aprobados", de acuerdo a lo informado oficialmente.

"Volver a clases esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera: es volver llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible", afirmó el presidente Alberto Fernández. "Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro", añadió.

Por otro lado, fue anunciada la creación de un observatorio para el seguimiento y evaluación del regreso a clases presenciales, en tanto que fue reafirmado un esquema de presencialidad, no presencialidad y una combinación de ambos para poder cumplir los 180 días de clases previstos.

En el encuentro, el Consejo ratificó que las clases iniciarán en todos los niveles obligatorios y modalidades en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada jurisdicción bajo cualquiera de las formas de escolarización: presencial, no presencial o combinada.



Una situación muy diferente se da con el Nivel Inicial, por lo difícil que será que los niños cumplan con el protocolo. A priori, evalúan que sean muy pocos alumnos por salita y por ende la distribución para la alternancia será más amplia. "El regreso será muy acotado, con divisiones de grupos, pero vamos a tener presencialidad para las salas de 4 y 5 años. En San Juan ya tenemos el protocolo y estamos esperando la opinión de los gremios", apuntó.

En cuanto a las actividades en las escuelas, los bancos en las aulas estarán separados cada 1,5 metros, alumnos y maestros deberán usar tapabocas, habrá recreos con 5 a 10 minutos de diferencia para que todos los estudiantes no salgan al mismo tiempo, distribuirán los kits de higiene y habrá toma de temperatura al ingreso.

Además, hay en estudio alternativas con el transporte público para buscar la menor exposición de los alumnos, como por ejemplo los horarios de ingreso y egreso e incluso la chance de disponer de unidades exclusivas.

Trotta y un proceso en construcción



El ministro de Educación, Nicolás Trotta, consideró que el regreso a las clases presenciales con protocolos sanitarios definido por el Consejo Federal de Educación (CFE) "va a ser un proceso en construcción" y enfatizó que "todos los cuidados se sostendrán de forma progresiva".

"Va a ser un proceso en construcción la vuelta a la presencialidad cuidada, por lo que se reforzó el envío de recursos a las escuelas y remitió 3.200 millones de pesos a partir de un fondo Covid-19", apuntó el funcionario en una conferencia de prensa ofrecida tras la reunión.

Trotta ponderó que, "a lo largo de un 2020 de enorme complejidad, avanzamos, como ahora, en acuerdos que tuvieron la unanimidad de las 24 jurisdicciones" y resaltó que el Ejecutivo nacional recibió el respaldo de los gobernadores en las recorridas federales que hizo.

También indicó que "se sostiene el carácter obligatorio del distanciamiento dentro del aula de un metro y medio y de dos metros en el resto de las actividades educativas, el uso de tapabocas a partir de los 6 años, la ventilación, limpieza regular e higiene de las manos".

Según Trotta, "están dadas las condiciones, con la particularidad de cada región, para tener presencialidad en las escuelas" y enfatizó que fue "una jornada muy importante porque estamos finalizando el proceso de un regreso a una presencialidad cuidada".

Por otra parte, el funcionario confirmó que el próximo jueves se realizará la primera reunión de la paritaria docente para discutir los salarios de los maestros.