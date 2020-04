Todavía sin haberse sumado a las provincias que exigen el uso de barbijos en lugares públicos, las farmacias en San Juan cuentan con stock de tapabocas pero únicamente los comunes, que son descartables, su efectividad dura muy poco tiempo y son los más baratos. Y la brecha de precios según el local es abismal: ese mismo tipo de barbijo cuesta de 40 a 100 pesos en distintas farmacias, según un relevamiento realizado ayer por este diario.

Las mascarillas quirúrgicas, barbijos o tapabocas comunes son los que hoy se consiguen en algunas farmacias de la provincia. Los mismos no filtran el aire inhalado, por lo tanto no filtran la saliva de forma efectiva. Por otro lado, las mascarillas de alto riesgo son las indicadas para el contacto con personas Covid-19 positivo, pero no hay.

A nivel comercial se puede encontrar pocos barbijos y sólo de los comunes, también denominados "barbijos sociales", que son los realizados con prolipropileno o friselina. En la farmacia "Santo Tomás", en Rivadavia, tienen un valor de 40 pesos y allí también llegó una partida -aunque escasa-, de alcohol en gel de 90 gramos a 187 pesos. En la farmacia "Meglioli", en Rivadavia, los tapabocas cuestan 50 pesos. El precio en algunos lugares llega a los 100 pesos y en las páginas de compra en Internet la cifra llega a duplicarse. En la farmacia "Parque" de Capital el precio es de 80 pesos. "Son los únicos que tenemos, hemos pedido barbijos de los especiales pero no llegan", confirmaron desde ese local que vende hasta cuatro unidades por cliente.

Elizabeth Manzini, desde farmacia "San Martín", también con varias sucursales en la provincia, comentó que sí tienen barbijos, aunque no en gran cantidad, y el precio es de 80 pesos el quirúrgico: "Se vende mucho en estos días pero no quedan demasiados", comentó. Lo mismo sucede en la Farmacia San Pantaleón.

En la farmacia "Desamparados Scs" en calle Del Bono hace días que no cuentan con stock de barbijos y dijeron que les preocupa ante la fuerte demanda que tienen de sus clientes. Allí también llegó alcohol en gel y el de 250 gramos se vende en 345 pesos. Desde farmacia "Sabín", con sucursales en Rivadavia y Capital, dijeron que no tienen barbijos y tampoco conocen con certeza cuando llegarán.

Con la chance latente de que San Juan también adhiera a la "ley del barbijo" y ante la escasez del producto en la provincia, la alternativa inmediata es la fabricación casera respetando las normas (ver infografía). Así ya lo hicieron varias instituciones deportivas, que con material SMS aportado por la Secretaría de Deportes, ya fabricaron más de 30 mil barbijos.

Las vacunas y una promesa de que llegarán

Los farmacéuticos de la provincia comentaron que no dan abasto recibiendo consultas de la gente solicitando la vacuna antigripal. Únicamente en la farmacia Santo Tomás, en Rivadavia, confían en que llegará en los próximos días. "Desde la droguería nos dijeron que las mandarán, no creo que lleguen el fin de semana pero la semana que viene tienen que estar entrando", afirmaron.