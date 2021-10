Si bien en los últimos días hubo un leve aumento de casos, que de todos modos es ínfimo comparado con otros periodos, lo concreto es que en lo que va del mes la provincia acumula 116 contagios. Se trata de una cifra tan baja que comparativamente con otros tramos mensuales similares en pandemia sólo agosto de 2020 presenta menos casos, es decir, solamente puede hallarse una referencia recién en la etapa previa al brote de Caucete, que en definitiva terminó cambiando la situación sanitaria sanjuanina.

Octubre, de momento, manifiesta un comportamiento epidemiológico con la misma tendencia que se viene dando desde junio: la curva de contagios va en descenso.

Y si bien septiembre tuvo un quiebre muy notorio porque la cantidad de casos bajó 84% con respecto a agosto, octubre pinta para romper esa marca. Sucede que en este tramo del mes, el Ministerio de Salud Pública reportó hasta ahora 116 positivos, una cifra realmente muy inferior a todos los periodos mensuales similares desde agosto del año pasado.

Es que ni siquiera en el verano, tras el apogeo de la primera ola y mientras San Juan se recuperaba antes de la llegada del segundo brote, hubo un número similar. Es más, tampoco septiembre, con esa baja del 84% y sólo 815 casos en 30 días, pudo tener una primera mitad de mes tan favorable, pues para entonces ya superaba los 400 infectados.

Octubre ostenta un promedio de poco más de 7 positivos por día. En lo que va de este mes incluso, San Juan pudo conseguir no detectar casos nuevos de covid en un jornada: fue el 4 de octubre y no reportar siquiera un test positivo en 24 horas no se había dado en los 412 días anteriores. La última vez que no habían sido detectados nuevos contagios, como para reforzar este tramo mensual tan favorable, había sido el 18 de agosto de 2020.

Y es que sólo en el primer tramo de aquel agosto hubo menos contagios que ahora, ya que durante ese periodo fueron reportados dos positivos de covid. Luego llegó el 19 de agosto y sólo entre esa jornada y lo que quedó del mes hubo 260 infectados. La pandemia había llegado a San Juan y después, entre algunas altas y bajas en la curva epidemiológica ya no hubo cifras similares a las que está manifestando este octubre de 2021.

Es más, recién desde la semana que acaba de finalizar es que la cantidad de positivos superó las dos cifras diarias, por lo tanto el estatus sanitario de la provincia sigue siendo por ahora más que privilegiado. Desde lo epidemiológico, las estadísticas por ahora son prueba elocuente.



No hubo decesos

El Ministerio de Salud Pública informó ayer que no hubo personas fallecidas por covid en las últimas 24 horas, por lo tanto los decesos en pandemia se mantienen en 1.183.

Por otro lado, fueron detectados 11 casos en poco más de 400 testeos y la cantidad de personas infectadas tiene un acumulado de 72.016. Hay sólo 45 personas con proceso infeccioso en curso y los internados son 36, de los 21 pacientes permanecen internados en área crítica (4 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica).