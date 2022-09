Este sábado, Silvia Pérez, titular de la Agencia Territorial San Juan del Ministerio de Trabajo, estuvo en el programa A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento y habló sobre el trabajo informal que detectaron en lo que va del 2022 y sostuvo que el "Repro" fue responsable de que aumentara el empleo no registrado.

En este sentido, Pérez detalló que desde enero hasta la fecha, se han realizado 1.890 inspecciones en diferentes empresas de la provincia y del total de los empleados que pudieron fichar, hay un 45% de trabajadores que no están registrados.

Además, amplió que los rubros donde más irregularidades advirtieron fue en el agron, en la construcción y en la gastronomía. "Hay mozos que trabajan sólo los fines de semana y por eso están en esas condiciones. Pero nosotros asesoramos a los propietarios para que puedan ingresar al sistema a esas personas", indicó.

Del mismo modo, explicó que las denuncias son radicadas por los empleados, por los sindicatos o por las mismas inspecciones sorpresa que realiza Trabajo. "Contamos con 8 inspectores y el objetivo es llegar a realizar 3.000 inspecciones en el 2022", resaltó y aclaró que durante pandemia no pudieron hacer los controles.

También manifestó que el programa "Repro", que es un monto que se entregaba a los trabajadores independientes durante pandemia, fomentó el incremento del empleo no registrado.

"En el agro es donde se dan más irregularidades. Los inspectores ven cómo la gente corre porque no quieren perder sus beneficios sociales o a veces son los mismos patrones los que esconden a esas personas. Otro dato no menor es que no huyen y atacan a los inspectores. Tenemos que trabajar en erradicar eso y dar información", concluyó.