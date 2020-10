En pleno ascenso del pico de contagios en San Juan (de acuerdo a lo que informaron las autoridades de Salud Pública no puede estimarse por ahora el máximo), el casillero de casos positivos sigue en constante evolución, pero hay un ítem que si bien lentamente también se mueve y por estos días pasa desapercibido: el de personas recuperadas. Hasta ahora, quienes recibieron el alta Covid son 492 de un total de 1.539 confirmaciones; mientras que en lo que va del mes los recuperados suman 162 entre 557 positivos detectados en el mismo periodo. Es decir que estadísticamente, por cada tres casos hay un alta en la provincia.

De momento, como San Juan está transitando un periodo complejo por el crecimiento exponencial de casos, el 30 por ciento de recuperados con respecto al total de positivos no permite una lectura profunda, al menos en esta fase de contagios. De hecho, las fuentes consultadas incluso se mostraron prudentes en la comparación del dato con Nación, pues en el país los recuperados representan el 80% del total de infectados (764.859 frente a 943.063). Hay que tener en cuenta, además, que en agosto Nación modificó la forma de contabilizar y comunicar los recuperados que informa a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Y es que una vía son las altas de los pacientes internados y la otra son los pacientes no internados, los casos leves, los cuales el sistema informa de manera automática a los diez días de la fecha de inicio de síntomas.

Cuando comenzó este mes, en San Juan los casos positivos eran 982 y los recuperados, 330 (al 1 de octubre). Para el día 5, la provincia ya había roto la barrera del millar de contagios (1.086) y las altas Covid habían ascendido a 391.

En la progresión del tiempo y de los casos, el salto al informe del 10 de octubre emitido por Salud Pública indicó que los positivos eran 1.278, en tanto que los recuperados sumaban 451.

Ayer, a su vez, el reporte diario apuntó que el acumulado de personas con coronavirus es de 1.688 y los recuperados ahora totalizan 502. Es decir, se mantiene la tendencia que por cada tres positivos hay un recuperado.

Por otro lado, en este periodo de 15 días, la particularidad es que durante dos jornadas no fueron reportadas nuevas personas recuperadas, lo que a priori indica un leve retroceso en la proporción. Sucedió entre el 9 y 10 de octubre, cuando en ambos días no hubo variación en el total de altas (451) y luego entre el 12 y 13 de octubre, cuando el casillero de recuperados no mostró cambios: 480.

El parte diario emitido por el Ministerio de Salud Pública informó ayer que hubo 149 nuevos casos, lo que representa la cifra más alta de detecciones positivas en 24 horas, pues la anterior marca era de 112 (favorecido por el brote en el Penal). De esta manera, el acumulado de casos ahora es de 1.688, con 1.117 personas atravesando procesos infecciosos en curso.

A su vez, ayer murió otra persona, lo que eleva el total de decesos por Covid a 69 sanjuaninos. Este hombre era de Rivadavia y tenía 40 años, por lo que se trata de la persona fallecida más joven en San Juan (el anterior tenía 47). Según Salud Pública, padecía comorbilidades y estaba internada en el CEMEC.

Por otro lado, hubo un salto importante en casos sospechosos, registrándose 637; hay 90 internados, de los cuales 32 están en áreas críticas (15 con respirador). Se registraron 442 test negativos, en tanto que 189 personas se encuentran realizando cuarentena y 8.166 ya cumplieron con ese aislamiento.



27 en 24 horas

En lo que va del mes, la jornada que más casos recuperados fueron informados en un mismo día fue el 6 de octubre. Y es que las autoridades reportaron 27 altas Covid, en un salto que movió la aguja de 391 a 418 en aquella jornada.

Infección en curso



Con algunas fluctuaciones propias del día a día y de la movilidad que muestra la curva de contagios, de momento la provincia evidencia que la proporción del total de casos y las personas con infección en curso es de poco más del 60%.

Qué hacer ante los síntomas

Para personas que tengan síntomas, el Ministerio de Salud Pública estableció un protocolo. Así, ante cualquier síntoma, sea o no contacto estrecho, debe realizarse una consulta en un centro de salud o registrarse en algunos de los medios destinados para ser derivado al centro de hisopados o centro de salud que corresponda, y continuar su seguimiento.

Para registrarse se puede hacer ingresando a Entrevista Salud (https://entrevistasalud.san juan.gob.ar) o enviando un mensaje de Whatsapp al 0264-6601111 o llamando a la línea telefónica del 107. En 24 horas, según indicaron, la persona será contactada por una Mesa Operativa para informar los pasos a seguir.

Test negativos en el Quinto Cuartel



Salud Pública informó ayer que dieron negativo los test rápidos del rastrillaje para detección de casos que llevaron a cabo en el barrio Quinto Cuartel, de Pocito. Según indicaron, luego del hallazgo de un caso positivo tomaron acciones directas para el control de brote que abarcó todo el complejo habitacional, de 300 viviendas aproximadamente. Fue así que realizaron 232 test rápidos, todos con resultado "no detectable"; excepto obviamente el positivo de coronavirus, considerado caso índice o primero, que disparó el rastrillaje.

Por otro lado, el trabajador de Anses Rawson que obligó al cierre preventivo de la UDAI dio positivo en la PCR y por eso quedó suspendida la atención presencial en el lugar.