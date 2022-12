El Mundial Qatar 2022 es uno de los temas de los que más se habló durante este año y al repasar los titulares de este medio, el fenómeno de las figuritas Panini no puede quedar afuera. Es que, aunque las figuritas se lanzan todos los mundiales, desde hace varios años no se recuerda que hayan causado tanto furor en niños y grandes como esta vez. Esto, seguramente impulsado por la expectativa que había puesta en la Scaloneta. Según Ricardo Flores, del sindicato de los Canillitas de San Juan, los kioscos de revistas y diarios vendieron más de 100.000 paquetitos de figuritas en los últimos cuatro meses y medio. Como cada paquete trae 5, entonces fue, vendido sólo por ellos, medio millón de figuritas esparcidas por San Juan, con un flujo promedio superior a las 110.000 por mes.



'Los álbumes es imposible calcular cuántos vendimos. Solamente por mi kiosco ofrecí más de 3.000, pero tengo compañeros que vendieron más de 10.000. Uno de ellos, el día que Argentina pasó a semifinales del Mundial, vendió sólo esa tarde -después de finalizado el partido con Países Bajos- 300 álbumes', dijo Flores, quien agregó que en todo San Juan se debe haber vendido muchas más figuritas, pues si bien los kioscos de diarios y revistas fueron el punto de mayor concentración de venta oficial, hubo oferta también en kioscos de golosinas, almacenes, importadoras, pañaleras, Feria de las Pulgas, estaciones de servicios y hasta en grandes cadenas de supermercados. Y a estos se les sumaron los particulares que vendieron a través de las redes sociales.



Desde mediados de agosto, los sanjuaninos, al igual que en casi todo el país, perdieron la cabeza por las figuritas. Corridas de un kiosco a otros, largas filas en los supermercados donde vendían paquetitos (incluso antes que abran las puertas), publicaciones en las redes sociales ofreciendo mucho dinero por un puñado de cromos y largas horas frente a las computadoras para aprovechar el momento exacto en el que Panini largaba algunas ofertas por internet, fueron las estrategias que usaron algunos sanjuaninos. Es que conseguir las figuritas y el álbum fue una odisea, que aún no termina, pues sigue costando comprarlas.



'Desde hace muchos años vendo figuritas del Mundial y de un montón de temas más. Nunca nos había costado tanto. Recuerdo que para el Mundial Brasil 2014 hubo muchas ventas, pero nunca como ahora. Había días que las figuritas nos duraban dos o tres horas en el kiosco y había que esperar hasta la semana siguiente. En San Juan, los kioscos de revistas y diarios dependemos de la distribuidora de revistas de Mendoza, entonces llegaban pocas figuritas a la provincia. Por semana en San Juan se recibía unos 5.000 paquetes. Además, había canillitas que comprábamos de manera particular en Buenos Aires. Yo tengo una hermana en Buenos Aires y ella me compraba en los kioscos de allá y me las enviaba. Nosotros las conseguíamos de costo hasta en 250 pesos', dijo Flores.



El canillita explicó que esa fue una de las razones por las que en San Juan los precios siguen siendo tan variados. Hubo kioscos de revistas que por momentos vendieron a 500 pesos el paquete de figuritas, cuando el precio promedio era de 200 pesos. Flores recordó que hubo compañeros suyos que hasta tuvieron listas de espera de clientes que querían conseguir el álbum y las figuritas.

El Ángel de las Figuritas. Así comenzaron a llamarle al kiosquero Gastón "Pochi" Yáñez, quien convirtió su local en un centro de intercambio de figuritas, ayudando además a conseguir las faltantes a quienes no las tenían.



EL OTRO LADO DEL BOOM

Además de la odisea de comprar figuritas, los fanáticos del álbum hicieron de todo para poder llenarlo. Cosa que aún sigue sucediendo, pese a que el Mundial terminó y todo el país celebró efusivamente el título de Argentina, pues hay lugares donde el intercambio de figuritas es diario. Sobre todo, justamente después de que Messi alzara la Copa en Qatar, ya que todos quieren tenerlo completo por la condición histórica de que la Selección se coronó campeona.



En medio de la fiebre generada en agosto pasado, se formaron varios grupos de WhatsApp, en los que la mayoría de los mensajes, hasta hoy, dicen: 'Me falta FWC 9, ECU14 y ARG 19', 'tengo 5 doradas y las cambio por otras doradas', 'cambio tres comunes por una dorada'. Es que con su propio código, y con reglas que ellos mismos consensuaron, el intercambio cada día fue creciendo.



Los fanáticos comenzaron juntándose en grupitos de dos o tres personas en algunas estaciones de servicios locales. A ese intercambio se agregó, días después, el de la Feria de las Pulgas, donde los sábados y domingos después de las 17, adultos y niños con sus listados en mano se metían en un mundo donde no existía nada más que las figuritas del Mundial. Lo mismo pasó en el patio de comidas de un shopping, donde los domingos a la mañana la gente hacía fila para conseguir las 'figus' que les faltaban.



En el famoso kiosco de Pochi, en el microcentro, otro punto de intercambio, los chicos se empezaron a juntar los sábados en la tarde. Pero ahora siguen haciéndolo. Incluso, hacen intercambio todos los días, en horario de comercio, pues hay gente a toda hora. 'Con ayuda de mucha gente que trajo las listas de figuritas faltantes y que después hasta donó las que le sobraron, ayudamos a que más de 250 niños y grandes pudieran cumplir su sueño y llenaran el álbum', dijo Gastón 'Pochi' Yáñez, quien fue definido por muchos fanáticos como el 'Ángel de las Figuritas', por su ayuda desinteresada.



A pesar de que el año mundialista termina hoy mismo, la fiebre por las figuritas no cesa. Los grupos de intercambio siguen con la misma intensidad con la que comenzaron y las ventas en los kioscos de revistas, que son los que siguen vendiendo los paquetes y los álbumes, pues las grandes cadenas ya no tienen esas ofertas, continúa igual. 'Y después de que Argentina salió campeón se incrementó más la venta de las figuritas y el intercambio', dijo Pochi, mientras que Flores comentó que 'en la semana previa a Navidad vendimos muchísimos álbumes. Fue muy pedido por los niños a Papá Noel y eso nos dio mucha curiosidad, porque nunca antes lo habíamos visto. Calculamos que el boom durará por lo menos unos tres meses más'.

El origen. En varios puntos de la provincia hubo grupos que se juntaron a intercambiar las figuritas. El fenómeno movilizó a chicos y grandes. Los primeros lugares de intercambio fueron algunas estaciones de servicios.

Una historia que conmovió

En octubre pasado, se conoció que en la escuela Jorge Newbery, en Villa Calingasta, una mamá, con colaboración de los chicos y de una maestra, imprimió el álbum oficial de Panini para que los alumnos puedan completarlo. Esta idea surgió porque la mayoría de los chicos no conseguía el álbum original porque ningún comerciante lo vendía en ese departamento. Los protagonistas fueron los alumnos de 4to grado, que vendieron desde maicenitas hasta bizcochuelo para juntar plata para hacer una réplica. Entre todos imprimieron el álbum que la empresa creadora tenía en su página de internet. Después, hicieron la impresión de las más de 600 figuritas que incluye cada álbum. Contaron que la distribución de las mismas no fue gratis, a pedido de la maestra, que buscaba seguir educando en valores a los chicos aprovechando la ocasión. Vendieron 6 figuritas por 10 pesos. Es que, con esto, ellos buscaron que los chicos aprendan que hay que esforzarse para conseguir los objetivos. Tal como el mensaje que bajó todo el tiempo la propia Scaloneta en su camino hasta obtener la Copa del Mundo 2022.