En declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández tiró definiciones que apuntan a una flexibilización o "salida muy cuidada" del aislamiento obligatorio. A medida que se acerque el 12 de abril saldrá a la luz qué otras actividades se reiniciarán y cómo, por lo que en los tres poderes del Estado sanjuanino ya vienen tomando previsiones y haciendo planes sobre alternativas frente a una eventual reapertura, cada uno dentro de sus respectivos ámbitos de incumbencia.

El tema no es menor, ya que, si se produce un levantamiento paulatino de la cuarentena, se deberán seguir lineamientos sanitarios, debido a que, según señalan los especialistas, el pico del contagio puede darse a fines de este mes y en el que viene, por lo que deberá controlarse que no se produzcan aglomeraciones. En el Poder Ejecutivo, a cargo de Sergio Uñac, ya se armó una comisión para ir analizando posibilidades para reactivar la economía con la apertura de actividades, más allá de lo que haga Nación, aunque cuidando la seguridad sanitaria (Ver página 11). La incumbencia del Gobierno es amplia, dado que no sólo deberá regular el desarrollo de las tareas del personal de la administración pública (lo que perfila para seguir de manera reducida) sino también el monitoreo de las actividades productivas. El freno de la economía a nivel nacional y local ya impacta en las cuentas y la disponibilidad de recursos es esencial para encarar las medidas sanitarias, de seguridad y asistencia social de cara a la lucha para evitar la propagación del coronavirus. Y no sólo eso, dado que la mira está puesta en los puestos de trabajo.

En el Poder Judicial, la presidente de la Corte, Adriana García Nieto, ya convocó a los representantes de los distintos sectores (el gremio Unión Judicial, el Foro de Abogados y el Colegio de Magistrados) para ir viendo cómo armonizar las necesidades de cada uno de ellos ante la posibilidad del regreso tras el aislamiento. El servicio es clave, ya que se debe impartir justicia sobre hechos delictivos y conflictos civiles y laborales, entre otros. Los plazos judiciales están suspendidos, por lo que, si se reanudara la actividad, se puede producir un aluvión de presentaciones debido a la propia dinámica de la reanudación de las causas y la necesidad lógica de los abogados de trabajar. Ese es uno de los puntos que están analizando en el ámbito judicial, además de compatibilizar la presencia de los actores que participan de las distintas audiencias y las condiciones de salubridad para el resguardo de todos.

Desdoblar personal y ampliar horarios, ideas sobre la mesa judicial

Agenda. Los actores judiciales quedaron en seguir dialogando para definir alternativas.





La presidente de la Corte, Adriana García Nieto, convocó a las autoridades del Foro de Abogados, del Colegio de Magistrados y de la Unión Judicial para analizar escenarios y escuchar sugerencias. Así, en el caso de un eventual regreso tras cuarentena, sobre la mesa se tiraron ideas como la ampliación de los horarios hábiles y desdoblar la cantidad de personal, es decir, un grupo en la mañana y otro en la tarde. Si bien la titular del máximo tribunal reconoció que se esgrimieron esas posibilidades, destacó que "nada está definido y todo está en estudio". Destacó que "no deben ser medidas generalizadas si no que la mirada debe estar puesta en cada fuero" y que "a ninguno es ajena la situación de los profesionales y tampoco lo es el lo sanitario". La cortista explicó que, al aplicar el sistema oral, muchas causas civiles y laborales se resuelven en la audiencia inicial con la presencia de las partes. Por eso, indicó que "hay que evaluar cómo volvemos, teniendo en cuenta lo sanitario y no perjudicar el sistema". Sebastián López, de la Unión Judicial, dijo que las personas dentro de los grupos de riesgo no deben ser las primeras en volver y avaló que se coloquen vidrios en las mesas de entrada. Gustavo Giaccagli, del Foro de Abogados, expresó que se ha pedido un protocolo sanitario y advirtió sobre la liberación de los plazos para que no colapse el sistema en un reinicio de la actividad. El que no contestó los llamados de este medio fue el juez Carlos Fernández Collado, del Colegio de Magistrados.

En el Legislativo, donde se sancionan las normas que regulan la vida de los ciudadanos, su titular, Roberto Gattoni, ya había adelantado que sesionarán en casos de suma necesidad y bajo estrictas normas de sanidad.

Sesiones cuando sea necesario y bajo medidas preventivas

Higiene. La Cámara de Diputados tomó medidas sanitarias por la pandemia.





Ante el avance de la pandemia en el país, la Cámara de Diputados, que conduce Roberto Gattoni, tomó una serie de medidas que continuarán si el aislamiento social y preventivo es levantado. Así, en la Legislatura se llevarán adelante sesiones cuando sea estrictamente necesario y se realizarán bajo las normas sanitarias correspondientes, como las medidas de higiene en cuanto al uso de alcohol en gel y que se respete la distancia social entre las personas que estén en el recinto. De hecho, actualmente, la comunicación entre los legisladores se hace vía Whatsapp para evitar el contacto y el acercamiento.

Al igual que el resto de los poderes del Estado frente al inicio de la emergencia, la Cámara redujo al máximo la cantidad de personas que asisten. Según indicaron fuentes calificadas, de los 350 trabajadores que tiene la Legislatura, sólo prestan servicio seis, el resto está dispensado de ir a trabajar. Esa medida también se replicó para los diputados y autoridades mayores de 60 años. De hecho, esa ausencia quedó reflejada en el inicio de sesiones ordinarias, en la que tanto el presidente nato de la Cámara como al menos seis legisladores no estuvieron presentes. Aquellos que sí asistieron, 26 de 36, lo hicieron con la distancia de más de un metro y medio por banca, por lo que fue necesario utilizar todo el recinto, incluso, los sectores que están destinados a la prensa y a los asesores e invitados. Ante las medidas, Gattoni destacó el apoyo de los legisladores, sobre todo los de la oposición.