La emergencia sanitaria por el coronavirus obligó a las autoridades de Rentas a postergar y cambiar la puesta en marcha de la moratoria. El mecanismo para regularizar la deuda con el fisco estaba previsto que se lanzara este mes, pero quedará habilitado en abril a través de un acceso de forma digital. Esto es, que todos los procesos para ser beneficiado de un plan de pago de hasta 120 cuotas, con una quita de interés y una tasa de financiación, será online. Si bien hasta el momento no hay una fecha de lanzamiento, el titular de Rentas, Ernesto Gil, confirmó que será el mes que viene y que se mantendrá el plazo de inscripción hasta el 30 de junio.

El conflicto que enfrentó el fisco local es poder habilitar canales de adhesión y pago que no sea presencial. Es que, la cuarentena que impuso la administración nacional por el Covid-19, impide que las personas lleguen hasta el Centro Cívico y puedan hacer el trámite de la moratoria. Así, Gil indicó que "hemos tenido que reprogramar varias cosas, como los medios de pago, y que los trámites se puedan hacer vía web. Estamos trabajando a contra reloj para poder ponerlo en marcha lo antes posible". Además, dijo que un punto clave es la generación de una clave fiscal de acceso para el beneficio. Antes, ese proceso se hacía en las oficinas de Rentas, pero ahora "se está desarrollando una aplicación para entregar una clave provisoria que permita hacer la moratoria". Por otro lado, el funcionario indicó que "estamos juntando la mayor cantidad de medios de pagos electrónicos para que la gente pueda cumplir con las obligaciones una vez que acceda al plan de pago". Según las autoridades, la moratoria no va en contra del pedido de las personas y las empresas que están reclamando, por la crisis, medidas provinciales como una baja en las obligaciones fiscales. Sobre ese punto, el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, indicó que "hay que recordar que este es un plan para regularizar deuda vencida al 31 de diciembre del año pasado. Además, esto es justamente un beneficio para aquellos que no pueden pagar sus impuestos, ya que van a poder aprovechar un plan de pago para estar al día". Por otro lado, manifestó que "la situación es delicada por lo que es probable que tengamos menos adhesiones que las que esperábamos, pero el mecanismo se tiene que lanzar". Es la que la moratoria fue aprobada a fines de febrero por la Cámara de Diputados y lo único que resta es su instrumentación, esto es, su lanzamiento.