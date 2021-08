El pasado 13 de agosto Netflix estrenó “El Reino”, una serie argentina de ficción que cuenta cómo un pastor evangélico termina postulándose a Presidente de la Nación. El thiller dramático muestra una turbia historia detrás de ese personaje y la iglesia evangélica que comanda. De inmediato, la apuesta de televisión-web generó polémica, que comenzó con un duro comunicado de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). A eso le siguieron comentarios de pastores de diversas regiones del país e incluso un pastor y senador mendocino pidió que la producción sea “prohibida”. En ese contexto, cuál es la opinión de referentes del culto en la provincia. DIARIO DE CUYO les consultó a dos de ellos su postura.

“No he visto la serie, estoy en eso. Pero sé que es una ficción, describe una realidad que no es la mía y cada uno tiene libertad de hacer y decir lo que quiera. No estoy inquieto por verla ni preocupa”, comentó Antonio Rena, pastor de Viña Nueva Iglesia Evangélica Bautista, cuyo templo se encuentra por Avenida Libertador (al lado del shopping Patio Alvear), desde hace 31 años.

Y continuó: “Nosotros opinamos que es una serie, no está basada ni un libro, ni una investigación. Tampoco trata de mostrar una característica uniforme al pueblo evangélico".

A la vez, sostuvo “si usted quiere verla, disfrútela. Yo he estado ocupado. Nos ocupamos de las personas, de sus problemas, de sus necesidades. Nuestra base son la fe y la vida. Nuestros problemas trascendentes son acerca de necesidades importantes de la gente y nos basamos en la verdad y en lo que dice la Biblia”.

Por su parte, Ángel Carrizo, pastor de la Iglesia Viña del Señor Unión de las Asambleas de Dios, opinó que “esta serie no nos representa. Se encuentra lejos de la realidad, somos críticos de la trama, puede haber casos aislados de amadores del poder o también abusadores como en algún otro credo y si sucede lo denunciamos. Tal vez no nos conocen y este caso no es el modelo”.

Para agregar: “No amamos el poder político ni tenemos alianza con él. Pero sí oramos por nuestros dirigentes políticos y nos comprometemos con la sociedad en ayudar de distintas maneras: sociales, económicas, nos involucramos en tema de adicciones y ponemos a disposición profesionales”.

Para finalizar, comentó que “esta serie es una ficción. La escritora, a quien respetamos y no censuramos, puede ser que se haya basado en preconceptos o ideología a la que ella cree y la respetamos porque vivimos en democracia. Los Cristianos evangélicos somos personas que hemos sido transformados por el Amor de Dios. En este tiempo de pandemia hemos estado cerca de cada familia que no la pasó bien en medio de mucho temor y tristeza. El evento San Juan Oramos por Vos demostró cómo la iglesia evangélica está para servir al que está en necesidad”.

El comunicado de Aciera y la respuesta de Piñeiro

La Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) acusó a los creadores "El Reino", de "usar el arte" para "crear en el imaginario popular la percepción" de que sus pastores "solo tienen ambiciones de poder o de dinero", a fines de "segregar, marcar en listas y señalar como peligrosos y fundamentalistas" a sus fieles y que se "debiliten y desaparezcan".

A través de un documento refirió a un "comportamiento fascista" y apuntaron contra Claudia Piñeiro, guionista y creadora de la serie junto a Marcelo Piñeyro, de tener "un encono" contra la "cultura evangélica de la Argentina" derivada de su "militancia feminista durante el debate de la ley del aborto".

"No es que la narradora lo hace por mero desconocimiento de dichas comunidades; pareciera ser que el objetivo sería buscar destruir la trayectoria y el testimonio que con mucho esfuerzo han logrado alcanzar socialmente dichas iglesias a través de tantos años. A los que antes se los atacaba diciendo que eran sectas, ahora se los trata de encasillar como 'seguidores de Bolsonaro', 'reaccionarios de derecha', agentes del mal contra los ideales que promueve el colectivo que la guionista representa", acusaron.

En otro pasaje del texto, invitan a los creadores de "El Reino", "sin intención alguna de censurar su obra", a que "vengan a ver la obra real que hacen esos 'reaccionarios de derecha' en las villas, cárceles, hospitales y entre la gente necesitada".

Ante esto, Piñeiro respondió escueta pero contundentemente a través de su cuenta de Twitter con dos frases: "La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar" y "Ahora censurar una ficción ya parece medieval".

Claudia Piñeiro, escritora de "El Reino"

Por su parte, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores escribió en la misma red: "Repudiamos de modo contundente el ataque recibido por nuestra colega y compañera Claudia Piñeiro por su trabajo como guionista de la serie ‘El Reino’. No es necesario aclarar que se trata de una obra de ficción que debe gozar de plena libertad para desarrollarse. Consideramos un hecho grave que se pretenda confundir al público y manipularlo para hacerle creer que un hecho ficticio tiene algún correlato con la realidad”.

Y añadió: “Vivimos un tiempo atravesado por una reacción conservadora que pretende cercenar derechos, silenciar a quienes piensan distinto y atacar la creación artística confundiendo deliberadamente la realidad con la ficción”.

El pastor mendocino y su pedido de “prohibir” la serie

Héctor Bonarrico, senador y pastor evangélico de Mendoza.

El senador y pastor evangélico de Mendoza, Héctor Bonarrico, generó también polémica en el país al pedir “prohibir” la serie por considerarla “una burla”.

En diálogo con el medio Los Andes, el religioso manifestó que la serie “debería ser bajada de Netflix” e instó a los fieles a desuscribirse de la plataforma. El legislador de Cambia Mendoza apuntó también contra la escritora Claudia Piñeiro, y dijo: “Ignora por completo cómo trabaja una iglesia evangélica. No sé si la serie está pagada por alguien, pero quieren estigmatizar a los evangelistas porque se han transformado en una amenaza para todos los políticos corruptos que han perdido credibilidad en nuestro país”. Y sentenció: “¿Qué se puede esperar de una escritora argentina y de actores argentinos?”.

Bonarrico contó además que dejó la serie luego de ver un capítulo y medio, y justificó su postura al denunciar que “quieren dejar mal parada a la iglesia evangélica con una historia que es aberrante”. En relación con esto, comparó a la iglesia evangelista con la católica, y disparó una crítica áspera: “Nosotros no nos mantenemos con impuestos que pagan los argentinos, sino con las dádivas voluntarias de la gente”. De todos modos, advirtió: “A Jesús le falló Judas, siempre puede haber alguien que no cumpla con los mandatos”.

“El Reino” y su trama

"El Reino" cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, encarnado por Diego Peretti, y cómo su vida y la de su entorno familiar se ven sacudidos a partir del atentado contra el candidato a presidente de la república: tras el horror, llega la oportunidad, y el religioso podría convertirse en el máximo mandatario de la Nación.

Entre intrigas, Emilio intenta descifrar las causas del crimen y a su instigador, todo mientras el ojo público escudriña entre sus secretos y los de la lucrativa iglesia dirigida por la familia, envuelta además en escándalos de índole sexual.

La serie está protagonizada además por Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel y Peter Lanzani.