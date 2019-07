Destrucción total. Las mesas y bancos que está en algunos sectores del Parque de la Quebrada están totalmente destruidos y estuvieron así durante todo el receso invernal local.



El Parque de la Quebrada de Zonda está a unos 17 kilómetros de la Ciudad, en el departamento Rivadavia. Rodeado de montañas, vegetación y hasta un estero, se volvió uno de los íconos del turismo para los que visitan el Gran San Juan. De hecho, en estas vacaciones de invierno, que aún no terminan para Buenos Aires, Córdoba y otras provincias, este parque fue incluido dentro de las guías que se repartieron para los visitantes, pues es el escenario de varias actividades de aventura. Sin embargo, el lugar no está en condiciones para recibir turistas. Está destruido, abandonado y en algunos rincones lleno de basura. Ante este problema, desde la Municipalidad de Rivadavia dijeron que ellos hacen limpieza del parque pero de "manera voluntaria", pues no es su responsabilidad sino de Turismo provincial. Mientras que Belén Andrada, directora de la Quebrada de Zonda por parte de Turismo, dijo que ellos no hacen ese trabajo porque debe realizarlo Rivadavia.

Mesas y algunos parrilleros destruidos se pueden ver en varios rincones del parque que está frente al autódromo. Botellas de cerveza, fernet y vino decoran diferentes rincones del espacio verde, en el que los cañaverales y algunos yuyos miden más de 1,50 metros. Como si eso fuera poco, árboles y ramas caídas sobre la tierra seca también hacen que la postal no sea para nada atractiva. A esto, hay que sumarle la suciedad del piletón que hay junto al Monumento al Ciclista y los daños que tienen los puentes que hacen que las personas puedan pasar de un lado a otro sobre el agua.

Ante esta postal, que se puede detectar con sólo mirar dos minutos, la directora de la Quebrada de Zonda, que depende del Ministerio de Turismo, reconoció que el lugar no está en buenas condiciones. "Ahora estamos en tratativas para retomar la limpieza y el riego de ese lugar. Mucho tiempo estuvo a cargo de la Municipalidad de Rivadavia y queremos ver si ellos lo retoman o lo hace una empresa privada", dijo Andrada. Pero al mismo tiempo, al ser consultada sobre por qué no lo mejoraron para este receso invernal siendo que forma parte de los atractivos que promocionó Turismo, agregó: "El parque está manejado por la Municipalidad en cuanto a limpieza". A la vez, dijo que Turismo e Infraestructura están trabajando para llamar a licitación varias obras (algunas de ellas supuestamente iban a estar terminadas para el verano pasado) para jerarquizar ese parque.

Desde la otra vereda, Raúl Ibaceta, director de Obras de Rivadavia, comentó que hace bastantes años que el parque no es responsabilidad de la Municipalidad. "La limpieza es un trabajo pesado, pero lo hacemos para dar una mano", agregó y dijo que el reservorio que es para regar el parque, al igual que las mesas, parrilleros y otras edificaciones abandonadas tampoco son responsabilidad de ellos.

Ramas en el suelo. A lo largo de todo el parque se pueden ver ramas y hasta árboles que están sobre la tierra seca.

Peligroso. El reservorio de agua tiene dos puentes que lo atraviesan de lado a lado. No tienen barandas y están rotos.

Basura. En varios rincones del parque y el piletón hay montículos de basura acumulada.





FRENTE A FRENTE

BELÉN ANDRADA Directora de la Quebrada

"El parque depende de nosotros, de hecho estamos viendo la licitación de algunas obras, pero lo limpia la Municipalidad. Ahora estamos viendo los acuerdos para ver quién se hace cargo, pero estoy segura que actualmente la limpieza la hace el municipio".

RAÚL IBACETA Obras de Rivadavia