Desbordados de que "las cuotas aumenten y la calidad educativa no", alumnos de la Universidad Católica de Cuyo realizarán una sentada este martes en la tarde, a las 16, para reclamar por los incrementos desmedidos que hay en dicha institución educativa.

En diálogo con el programa Demasiada Información, la estudiante Valentina Aubone habló sobre la situación que atraviesa a la comunidad educativa de la casa de altos estudios privada.

La joven detalló que a principio de año se firma un contrato en el que se estable desde la UCC los aumentos que habrá en el ciclo educativo pero éste, en particular, tenía un espacio en blanco sin mencionar cómo iban a ser los porcentajes a incrementar.

"En mayo aumentó 35%, en agosto un 30% y ahora en diciembre sería un 75%. Nos dieron además cinco opciones para pagar ese último aumento en más cuotas, arrancando con el pago en noviembre y finalizando en febrero, por ejemplo", detalló la alumna.

El malestar se genera no sólo por el cimbronazo monetario sino que la cuota "no se condice con la calidad educativa que tenemos", agregó Aubone. Enumeró que a veces "los baños están sin papel, no hay dispenser, no hay aires acondicionados en las aulas y hay docentes que faltan hasta un mes, por lo que las clases se ven afectadas" y hasta aseguró que les cobran $500 por el uso del microondas en el buffet.

Sostuvo que de una cuota de $30.000, actualmente están abonando $60.000 y con el aumento, pasarían a pagar $100.000; en ciertas carreras y manifestó que en medicina, por ejemplo, pagan una cuota de $80.000. Finalmente, volvió a reiterar que no es un reclamo por la actualización de las cuotas sino que no se relaciona con la calidad educativa.