Nota de TN

El cuerpo que fue encontrado en Formosa es el de Juan Ángel Romero, el nene de 9 años que estaba desaparecido desde el sábado en Pirané. Lo confirmó a TN el comisario Mayor Pablo Torres, a cargo del operativo de búsqueda. Explicó que los padres reconocieron el cadáver.

Dijo que a las 8.30 hallaron el cuerpo cerca de la casa del nene, en una represa, y que tenía “características similares” a la del desaparecido. Explicó que más tarde sus padres lo reconocieron.

Sostuvo que a simple vista el cuerpo no presentaba lesiones, y que una de las hipótesis es que se cayó al agua y se ahogó. Aclaró que hasta que no estén listos los resultados de la autopsia no sabrán cuál fue la causa de la muerte.

Ramón González, un vecino que ayuda a la familia en la búsqueda, dijo en TN que la familia tuvo que espera 24 horas para que le tomen la denuncia de la desaparición del menor. Explicó que el rastrillaje de los parientes empezó antes que el de la policía, que comenzó el día después de que le perdieran el rastro al menor.

Ramón González, un vecino que ayuda a la familia en la búsqueda, dijo en TN que la familia tuvo que espera 24 horas para que le tomen la denuncia de la desaparición del menor. Explicó que el rastrillaje de los parientes empezó antes que el de la policía, que comenzó el día después de que le perdieran el rastro al menor. Aunque el comisario rechazó esta versión.

Anoche, su mamá había contado que el nene sufre episodios epilépticos y había pedido la activación de la Alerta Sofía, sistema de búsqueda de menores desaparecidos. La organización Missing Children difundió la foto y los datos del menor.

El lunes hubo rastrillajes por zonas boscosas de la localidad y barrios periféricos, en especial en baldíos y terrenos abandonados. Participó personal de la Policía de Formosa, de la Gendarmería Nacional, de la División Bomberos de Pirané y de la División Policía Montada.

Previo al hallazgo del cuerpo, una amiga de la familia dijo que en uno de los operativos encontraron ropa y zapatillas pero que no pertenecían al nene desaparecido. La mujer expresó: “Es increíble que no lo hayan visto, teniendo en cuenta que Pirané es chico y nos conocemos todos”, en declaraciones a Radio 88.1.

Mencionó que el nene tenía epilepsia y que era fundamental que tomara su medicación. Afirmó: “Todos los días tiene ataques, tiene que tomar tres veces al día su pastilla por lo que a medida que pasen las horas la situación se agrava”.

En cuanto al operativo de búsqueda dijo que rastrillaron todo Pirané pero que no habían tenido resultados. Explicó que estaban cerradas las dos salidas principales de la ciudad, “como las que van a El Colorado y a Formosa”.

El comisario a cargo del operativo dijo que no era “la primera vez que este chico se pierde”. Sostuvo que “desde el momento en que se tomó conocimiento del pedido de paradero hasta ahora se inspeccionaron las casas de familiares y amigos del nene”. Explicó que para reforzar el operativo de búsqueda se llegaron a asignar entre 80 y 90 policías de otras jurisdicciones.