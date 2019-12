Los vientos que soplaron con intensidad en el Gran San Juan y alrededores durante la noche del 24 y las primeras horas del 25 de diciembre, dieron intervención a diversas áreas del Gobierno provincial.

Según detalló Protección Civil, pasada la medianoche las intensas ráfagas alcanzaron los 90 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles y tendido eléctrico; situaciones que se dieron en su mayoría en los departamentos Capital y Rivadavia, como así también Jáchal, en el norte provincial. En Chimbas y Angaco se produjeron diversos incendios de pastizales, todos controlados en colaboración con personal de Bomberos.

Por su parte, desde OSSE informaron que continúan trabajando para normalizar la provisión de agua potable en aquellas zonas que se han visto afectadas. Los inconvenientes, que aún no fueron solucionados, se presentan principalmente en Pocito, Rawson, Santa Lucía, Chimbas, Albardón, Angaco y 9 de Julio.

"La planta de Marquesado está funcionado bien, ayer hubo baja de presión por alto consumo pero no se cortó", dijo más temprano Juan Carlos Caparrós, presidente de OSSE. El funcionario contó que en la tarde del martes se duplicó el consumo de agua al de un día normal, producto de las altas temperaturas.

Y agregó, "hoy el problema es que el 45% del servicio de agua potable es de agua subterránea y es directa de perforaciones, o sea necesita electricidad".

Así las cosas, en la medida que no hay energía no habrá bombas que se enciendan y, una vez que eso ocurra, deberá purgarse las cañerías para retomar la presión y hacer circular el agua, tarea que puede tramitar entre "3 y 4 horas". El sistema cuenta con unas 80 perforaciones y hasta el mediodía casi el 30% no podían echarse a andar por la falta de suministro de energía.

Por otro lado y de acuerdo a un estado de situación proporcionado por la empresa Energía San Juan, señala que las fuertes ráfagas provocaron daños en los alimentadores de 33 kV del Sur y Este de la Provincia, afectando los departamentos de Sarmiento, 9 de Julio, San Martín, Angaco y Albardón.

En tanto que en el sistema de distribución, se registraron daños parciales en distribuidores de 13,2 kV, afectando en distinta medida a usuarios del Gran San Juan. Operó en diversos casos el protocolo de atención de usuarios electro dependientes con CISEM 911.

De acuerdo al detalle comunicado por la empresa, a la hora de emisión del informe, se registra un aproximado de 900 reclamos pendientes de solución.

En la Ciudad, el Servicio de Emergencias Municipales recibió un total de 300 llamadas telefónicas los días 24 y 25 de diciembre, vinculados a ramas y árboles caídos, disponiendo así los recursos humanos y herramientas para brindar soluciones a los vecinos.

Las tareas continuarán este jueves 26 de diciembre haciendo foco en un operativo de limpieza profunda con el accionar de diversas brigadas. Cabe aclarar que se siguen recepcionando reclamos a las líneas 0800-999-7786, 430-9709 y 427-2289.