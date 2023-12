La incertidumbre generada por la crisis y inestabilidad económica que afecta a todo el país también repercutió negativamente en el turismo local. Según un relevamiento que hizo este diario en los 4 principales departamentos turísticos de la provincia, hasta el momento hay sólo un 38% de reserva hotelera para la primera quincena de enero 2024. Y esto sucede a pesar de que los operadores no actualizaron las tarifas de alojamiento y a que las mismas sólo aumentaron un 40% con respecto a enero 2023, cuando la suba interanual de precios este año fue del 160,9%. Este porcentaje de reserva, además, es el más bajo registrado en los últimos 3 años y genera preocupación tanto en las autoridades de esta comunas como en los empresarios del sector.

Según los resultados del sondeo, hay en promedio un 38% de reserva hotelera en Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal para la primera quincena de enero próximo. Y es el porcentaje más bajo registrado en los últimos 3 años, ya que para el mismo período del 2023 la reserva alcanzó el 60%, mientras que en el 2022 fue del 83%, lo que muestra una caída sostenida.

Para el próximo inicio de la temporada de vacaciones, Iglesia es el departamento que lidera el ránking con el 60% de reserva, el mismo porcentaje que registró para enero 2023. 'Se ha mantenido el porcentaje de reserva, pero esperemos que se concrete la ocupación. Es que la incertidumbre es tanto para los empresarios como para los turistas porque no saben cómo va a estar la situación del país o la provincia dentro de un par de semanas', dijo Fany Perna, secretaria de Turismo de Iglesia.

El segundo puesto con mayor reserva para enero 2024 lo ocupa Jáchal con un 50%. Para el mismo período del 2023 tuvo un 55%. Johana Tejada, coordinadora de Turismo de esta comuna, dijo que, pese a ser un porcentaje aceptable, esperan que 'repunte' con el pasar de los días y que la ocupación supere este porcentaje.

Calingasta, hasta el momento, tiene un 30% de reserva para la primera quincena del 2024, mientras que para enero 2023 tuvo un 70%. Mauricio Olivera, director de Turismo del departamento, dijo que este poco nivel de reserva también se debe a que la gente está reservando alojamiento, pero después lo cancela.

Y Valle Fértil, es el que menos porcentaje de reserva tiene registrado hasta el momento para el mes que viene. Gabriela Guerra, a cargo del área de Turismo, dijo que nivel de reserva es del 10%. 'Hay muy pocas reservas hasta ahora y eso nos preocupa. Vamos a comenzar con una fuerte apuesta a la promoción para ver si logramos un repunte', dijo la funcionaria.

Promoción. Desde el área de Turismo de Valle Fértil dijeron que comenzarán una fuerte campaña de promoción de la oferta turística, como los circuitos de senderismo, para atraer a los turistas.

Frente a esta situación preocupante y a un panorama poco prometedor, los operadores turísticos decidieron no actualizar los precios del alojamiento todavía, para atraer clientela. Dijeron que mantienen las tarifas de agosto pasado, cuando se aplicó el último aumento, y que 'sólo' son un 40% más caras que las vigentes en enero 2023. 'La verdad que estamos asustados porque tenemos muy pocas reservas. Por eso decidimos no actualizar los precios y mantener las tarifas que rigen desde agosto pasado. Por eso un departamento para 2 personas con desayuno incluído sigue costando $22.000 por días. En enero pasado costaba $9.000, es decir que en todo un año el precio del alojamiento sólo subió un 40%', dijo Daniel Guerrero, de Apart C&C.

Beatriz Costa, de Cabañas Ebemys, ubicadas en San Agustín, también dijo que mantuvo las tarifas de alojamiento que están vigentes desde agosto pasado. Por eso, el alquiler diario de una cabaña para 2 personas sigue costando $30.000. En enero pasado costó $12.000.

En tanto que Juan Silva, de Cabañas Los Troncos, en Iglesia, dijo que no sólo decidió mantener las tarifas sin variantes, sino también las promociones vigentes hasta ahora. Es por eso que actualmente el alquiler diario de una cabaña para 6 personas cuesta $24.000, y si se alquila por 2 o más días, la tarifa diaria baja a $20.000.

Los operadores turísticos de Calingasta también decidieron no actualizar los precios del alojamiento para atraer clientes. 'Hay que esperar a ver qué pasa, no podemos subir precios porque tampoco tenemos una referencia de cuánto subirlos. Vamos a mantener las tarifas al menos hasta la primera quincena de enero', dijo Ruthy Goranski, de Rancho Por Fin, en Barreal, donde el alquiler diario de un departamento para 4 personas sigue costando $38.000. En enero pasado costó $15.000.

De todos modos, hay otros operadores de este departamento que prefirieron tomar recaudos para hacer frente a esta situación. Es el caso de Carlos Polvorino, del Refugio de Charly, que a pesar de mantener los precios del alojamiento sin variaciones, decidió no tomar reservas por el momento. 'Es una situación muy difícil para todos y con mucha incertidumbre. Por el momento no estamos tomando reservas y decidimos esperar al menos hasta después de Navidad para ver qué hacemos', sostuvo el hombre.

Estrategia

Los encargados de Turismo en Valle Fértil, Iglesia, Jáchal y Calingasta coincidieron en que mantendrán la oferta turísticas de circuitos culturales, histórico, religiosos y de aventura gratis como estrategia para atraer visitantes durante el verano 2024.