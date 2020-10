Esperar el resultado de un estudio médico genera ansiedad y angustia en muchas personas. Sobre todo, si ese estudio tiene que ver con el Covid-19, la enfermedad que día a día afecta a más personas en San Juan. Esa angustia, esos miedos y la incertidumbre se aumentan en la provincia por la demora que hay en la entrega de los resultados, porque algunos tienen problemas para poder ingresar a la página donde se carga la información o porque les entregan resultados de test rápidos que se hicieron con anterioridad. Al menos, esas son las quejas más frecuentes que muchos sanjuaninos comentan que viven desde hace al menos 15 días, cuando la cantidad de estudios comenzó a crecer en la provincia. Este medio intentó comunicarse con varias fuentes del Ministerio de Salud para pedir explicaciones relacionadas a la situación, pero no hubo respuestas.

Daniel Guerra casi no puede hablar sin agitarse. Hace pausas largas, en ellas se puede percibir la bronca y a la vez el malestar que siente a nivel físico. Es que desde hace 9 días espera que le entreguen el resultado de su hisopado. "Estoy aislado solo en el departamento de mi mamá porque mi señora está embarazada y preferí cuidarla de esta manera. Mis datos aún no figuran en la página oficial, pero sé, por contactos que tengo, que soy positivo", dijo y comentó que él expresó su enojo en las redes sociales, porque "dicen -desde el Ministerio de Salud- que dan contención a los enfermos, pero como no figuro en los datos oficiales a mí nadie me llamó para saber cómo me siento". Y comentó que cuando hizo su publicación recibió mensajes de sanjuaninos que le pidieron que si les podía hacer el favor de averiguar los resultados de ellos. "Hasta una mujer que es paciente oncológica me escribió para ver si a través de mis contactos podía saber si ella tenía la enfermedad", agregó. Mientras que Federico, un joven sanjuanino, dijo que no sólo tiene la angustia de esperar el resultado, sino que mientras está aislado "hasta perdemos a familiares y no podemos acompañarnos".

Muchas otras personas comentaron que también siguen esperando. Incluso algunos, como Inés (no quiso informar su apellido), que tiene 7 meses de embarazo, ya casi cumple 14 días de aislamiento y todavía no sabe si tiene o no el virus, a pesar de ser considerada de grupo de riesgo. En el mismo sentido, Rosana González, de Pocito, dijo: "Llevo casi 14 días esperando, sin dormir. Me paso el día encerrada y rezando por mi mamá -que vive con ella- que es una mujer fuerte pero anciana. Estamos histéricas por la limpieza y lo que uso, y hasta comemos en rondas por precaución".

Las redes sociales son el canal en el que muchos sanjuaninos exponen su enojo. Es que si bien la demora en la entrega de los resultados es el conflicto más común, no es lo único que genera complicaciones para las personas. Hay algunos que en las redes hasta dijeron que "les extraviaron" los resultados de algún familiar. "Ingresé a la página a las 72 horas de haberme hecho el hisopado y me decía que el resultado había sido enviado a mi correo. Cuando entré vi que era negativo, pero me hizo ruido la fecha porque decía 24 de septiembre y recordé que en esos días me había hecho un test rápido y me habían escaneado el DNI. Es decir, podría haberme confiado de esa información que estaba mal", dijo María, de Rivadavia. Por su parte, Victoria comentó que le pasó lo mismo, pero se dio cuenta dos días después de haber retomado sus actividades, cuando una amiga le comentó que la fecha no era actual. "Me pasé una semana encerrada en mi habitación para proteger a mis abuelos y salí porque me confié en ese resultado", dijo la joven de Chimbas.

Estos problemas no sólo generan ansiedad y miedo, sino que en algunas personas hasta están produciendo conflictos laborales y económicos. Es que si bien desde los Centros de Salud dijeron que ellos entregan certificados para que los autoricen a faltar al trabajo, la gente dijo que la gran cantidad de días que esperan les está jugando en contra. "Ya me perdí una quincena de trabajo y si soy positivo me la banco, pero si soy negativo, quién me devuelve ese dinero", dijo Jorge Castro.

También una mujer comentó que en su trabajo ya la ultimaron para que vuelva y otra dijo que ella vive del día a día y siente que ya no podrá seguir esperando el resultado aislada, porque no tiene qué comer.

PROTAGONISTAS

JOHANA RODRÍGUEZ - Vecina de Chimbas

"Llevamos 11 días aislados y seguimos esperando el resultado. No tenemos ningún tipo de respuestas ni de Salud, ni municipal. En la página web donde supuestamente están los resultados nos figura que aún no existe".

> ROLANDO RIVEROS - Vecino de Capital

"No nos puede superar la pandemia con 200 o 300 casos diarios. Espero el resultado hace 9 días, mi papá murió y nunca pudimos conseguir que lo hisoparan porque estaba postrado en una cama y mi mamá tenía Covid-19".

> MELINA GONZÁLEZ - Vecina de Capital

"Hace 9 días que esperamos el resultado. Llamo al número que nos dieron y me cortan y en los Whatsapp no responde nadie. Es desesperante esta situación porque además me siento muy mal".

> ROSA CASTRO - Vecina de Rawson

"Me siento muy mal físicamente y sumado a eso, mi hija dice que cuando busca el resultado en la página le figura que mi número de DNI no coincide con el de trámite, y ya no sabemos cómo averiguar el resultado".