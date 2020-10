Un spot publicitario realizado por la cervecera Quilmes que acaba de sacar a la venta su primer vino desató un gran malestar en el ambiente vitivinícola local por el mensaje despectivo que usa respecto al resto de los vinos. En la publicidad se puede ver a un grupo de pingüinos donde uno le cuenta al otro sobre el nuevo vino y le dice que "viene a resolver este tema de que tenés por un lado vinos baratos que son intomables", y que por el otro lado "tenés los que sí son tomables, pero que no los puede comprar ni el dueño de Facebook". El mensaje provocó el enojo de las dos entidades que nuclean a unos 700 profesionales sanjuaninos que hacen los vinos, que son el Consejo y el Centro de Enólogos; cuyas autoridades salieron ayer al cruce de la publicidad a la que consideraron "ofensiva" y "despectiva" hacia la industria vitivinícola. En el sector miraron de reojo a la manera con que el nuevo jugador trató a los vinos que se vienen haciendo hasta el momento. Reacciones similares despertó en Mendoza, donde está la bodega Dante Robino que fue adquirida por la firma cervecera y donde se hace el nuevo producto que es con botella retornable (ver Producto de ...). La polémica reavivó el viejo cruce entre la industria del vino y la cerveza, en su batalla por captar más consumidores.

Pedro Pelegrina, presidente del Consejo de Enólogos, consideró que el mensaje es "extremadamente agresivo" y dijo que él también puede pensar que el nuevo vino es intomable como sus hacedores consideran al resto de los caldos. ""Sin duda cae mal la publicidad, porque hablar de vinos intomables me parece demasiado agresivo, no comparto hacer ese tipo de publicidad. Podemos discutir si la industria debe aggiornarse y mejorar la calidad que es una lucha que venimos haciendo desde hace años y creo que la industria viene evolucionando y los vinos vienen cambiando como lo vemos en la Cata de Vinos", explicó. Pellegrina se refirió a la firma Quilmes como "señores que vienen de otro palo" y que "está muy bien que jueguen pero no haciendo publicidad en contra de vinos que son muy nobles", indicó.

En igual sentido, otro conocido enólogo, Marcelo Ureta, también denostó la publicidad. Dijo que hay "gran malestar" en el sector "por las barbaridades que dice el spot. ""No tenían ninguna necesidad de hacer un comentario en desmedro de los vinos de todos los días, que son vinos de altísima calidad y que consumen el 60% de la población" señaló, afirmando que el mayor enojo es el mensaje descalificador hacia los vinos hechos con uvas comunes. "Estamos muy ofendidos porque tratan mal las variedades nobles de la uva como si fuera de mala calidad, algo que no es cierto. Desmerecen y tratan despectivamente a variedades que son estupendas como el bonarda o las uvas criollas. En San Juan se logran productos estupendos con uvas criollas en los valles cordilleranos", dijo. Otro que se sumó a la polémica es Fabricio Ferrándiz, presidente del Centro de Enólogos, la entidad que se promueve como la que reúne a la generación más joven de enólogos sanjuaninos, principalmente de bodegas de vinos varietales y exportadoras. "Considero que la publicidad es ofensiva y va contra la naturaleza de los vinos. Hay publicidades tan lindas para hacer con respecto al vino, buscado motivos de alegría, de juventud, de reuniones, de cualquier otra cosa, pero no como ésta", dijo enojado.

Producto de Córdoba

Quilmes compró la bodega Robino en febrero pasado, y entró de lleno al mercado bodeguero. Ahora, con esta apuesta propia en la que invirtió más de 500 mil dólares, presentó hace unos días el vino Ping en 3 variedades: Red Blend, White Blend y Rose. El diferencial de este vino es que es en botella de vidrio retornable, con lo cual resultará aún más económico, aunque no se informó cuál es su precio. La firma lo promociona como un vino económico y fácil de tomar, con aroma ligero a frutas. El producto nació como prueba piloto de 6 meses en Córdoba capital y alrededores con pocos puntos de venta (aproximadamente 750).

Robino está ubicada en la localidad mendocina de Perdriel, en Luján de Cuyo.