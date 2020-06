Un libro que abrirá el debate de historiadores de Argentina y Chile. Así se presenta la obra narrada por el historiador sanjuanino Guillermo Genini bajo el nombre "Conquista española y ocupación territorial en San Juan (1551-1617)" que tendrá su lanzamiento en los próximos días, en el marco de los 458 años de la Fundación de San Juan que se conmemoran hoy mismo. Genini promete revuelo: en una obra de 480 páginas y tras años de investigación en archivos de ambos países, asegura que la verdadera fundación de San Juan se realizó en la actual Plaza 25 de Mayo y no en Concepción, contradiciendo así todo lo que se enseña oficialmente hasta el momento.

"Los documentos del siglo XVI y del comienzo del siglo XVII no mencionan ningún traslado de la ciudad. Existiría un documento donde la viuda del nieto de Luis Jofré de Loaysa, de 1682, que dice que el abuelo habría reedificado la ciudad. Ese documento se habría perdido. Esta afirmación de que la ciudad sufrió una inundación y que por eso se había trasladado al Sur, a una zona más alta y segura, es algo que pudimos comprobar que no hay documento que lo afirme", manifestó el sanjuanino desde San Luis, donde actualmente reside.

"Creemos que la fundación se realizó donde hoy está la Plaza 25 de Mayo. Tras revisar las pruebas documentales no se ha encontrado evidencia de que la ciudad fundada en 1562 por Juan Jufré se fundase cerca del río San Juan, ni que sufriera una inundación en 1594 que obligó a su población, bajo el mando del Corregidor Luis Jufré, a mudarla hacia el Sur a un lugar más alto y seguro. Por el contrario consideramos que muy probablemente la ciudad de San Juan permaneció en el sitio de su fundación original, por lo que la actual ubicación sería la misma desde el siglo XVI", expresó.

De esta manera, Genini afirma que el Pueblo Viejo, sitio donde el relato oficial marca que fue la fundación de San Juan, "es simultáneo. Este pueblo ya era conocido en la época, es decir era un pueblo y no una ciudad. Esto es muy importante resaltarlo porque para los españoles una ciudad era una estructura jurídica que daba origen a una jurisdicción, lo que representaba un privilegio real y era presentado como un acto formal, con firma de un acta, como ocurrió en San Juan el 13 de junio de 1562".

Genini, quien inició la tesis en el año 2006, aclaró: "Hemos tenido en cuenta la forma en que se presentaba el espacio en San Juan a través de cartografías. Tenemos que aclarar que es información tomada de la esfera agraria, donde se tienen en cuenta elementos como la tierra regada, los canales, las corrientes, porque es muy importante resaltar que los españoles tenían un patrón de asentamiento que era ubicar su dominio sobre las tierras que ya estaban ocupadas", expresó.

La tesis fue presentada en 2017 y la revisión a cargo de la Universidad Nacional de San Juan se encuentra a punto de ser lanzada. "Todo comenzó sobre el periodo de contacto entre españoles e indígenas en San Juan, nos llamó la atención la utilización de una fuente documental que era la Relación de Diego Ronquillo, que según historiadores sanjuaninos era un testigo que vino junto a Juan Jufré a la fundación de San Juan y dejó escrito cómo había sido la fundación. En el año 2012 publicamos una documentación donde tras investigar a Ronquillo y encontrar dos versiones (una publicada en España en 1852 y otra publicada en Chile en 1862) cotejamos las dos versiones de la Relación escrita y es la misma, no hemos encontrado otras y analizando ese escrito detectamos que Diego Ronquillo no escribe nada ni sobre Juan Jufré, ni sobre la expedición, ni sobre la fundación, es decir que él estuvo en la expedición, pero no escribió sobre ella y por lo tanto a partir de entonces comenzamos a revisar las evidencias sobre la fundación y nos percatamos que muchas evidencias no fueron utilizadas o no dicen lo que tenían que decir o fueron interpretadas de manera errónea", comentó el historiador.

Por lo tanto en la tesis, la afirmación principal es que los españoles sobrepusieron sus dominios a las tierras regadas que poseían los indios huarpes. Estas tierras se encontraban en relación a un curso de agua estable y seguro con el Arroyo Estero de Zonda que se desprendía de la Quebrada de Zonda y cuyas aguas eran aprovechadas en la zona de Puyuta, actual Rivadavia y Desamparados.

"La ciencia se basa en hechos. Hoy en día con esta investigación sabemos menos, pero mejor. No hay evidencias de que la historia que nosotros conocíamos como cierta, sea la real. Hay muchas cosas sobre Juan Jufré que se han ratificado y otras que no. La investigación debe continuar", remató Genini.

Una investigación extensa y muy rica

Bajo el nombre "Conquista española y ocupación territorial en San Juan (1551-1617)", el libro de Guillermo Genini está dividido en 5 capítulos: el primero refiere a un marco teórico y ahí lo que se aborda son las cuestiones de espacio, conquista y territorio. En el segundo capítulo se hace una crítica a las fuentes porque son escasas y de mala interpretación. El tercero marca lo que era el espacio en territorio sanjuanino. El cuarto aborda la conquista española en Cuyo y el papel de Ronquillo. Por último el quinto capítulo trata sobre el proceso de ocupación de San Juan.

El autor, sanjuanino de raíces fuertes

"Soy sanjuanino de pura cepa, más sanjuanino que la semita". Así se define Guillermo Genini, escritor e historiador, autor de la obra que será estrenada en los próximos días. En el 2000 ganó un concurso para ser profesor en San Luis. Genini se formó en la Facutad de Filosofía, es profesor y magister en Historia. Desde 2006 comenzó la investigación sobre la Fundación de San Juan y en 2012 comenzó su doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo. Ya escribió otros libros, como por ejemplo uno que realizó junto a Hidráulica en 2017, sobre la historia de la red de riego local.