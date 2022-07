"Por ahí a uno se le pasa la vida esperando el 0km, sin darse cuenta que en al auto viejito que está en el garage se puede hacer el viaje de tus sueños". La frase pertenece a Gustavo Peña, un reconocido barbero del departamento San Martín que en unos días comenzará a desandar la aventura de su vida. Recorrerá el país a bordo de su Renault 4 furgón, modelo 70. Sí, el hombre desafiará miles de kilómetros en ese pequeño motorhome diseñado por él en un vehículo de 52 años.

Dice que lleva años viendo documentales y videos de transformaciones de vehículos y de gente aventurera como él que decide lanzarse a cumplir sus sueños. Si bien al comienzo pensó en hacerlo en bici y hasta había hecho las alforjas, después empezó a cambiar la idea para poder hacerlo en algún vehículo. A comienzos del año pasado se decidió y en junio compró una Renault 4 modelo `82 pero a los pocos días de haberla adquirido le contaron que una vecina de una finca de San Martín tenía una Renault 4 furgoneta y partió a verla: "Estaba abandonada pero me encantó desde que la vi. Vendí la R4 y ahí no más empecé con la transformación de la furgoneta", expresó el hombre de 48 años que desde ese día le puso fecha de inicio a su sueño: "Me puse como plazo un año y si bien debería haber salido en junio, faltaban detalles y ahora en unos días comenzaré con ese viaje", explicó.

"Si queres viajar no necesariamente tenes que un auto 0km para hacerlo, la idea es demostrar que para hacer el viaje de tu vida podes hacerlo en cualquier cochecito"

Con ayuda de mecánicos que lo ayudaron, el motor estaba en buenas condiciones asi que le apuntaron a realizarle tren delantero, bujes, retenes, amortiguadores y embrague, todo eso en cuanto a lo mecánico, pero el trabajo mayor se dio en el interior para que la furgoneta hoy luzca reluciente. Cuando la compró no tenía ventanillas. "Hemos hecho todo de manera artesanal con madera por dentro. Junto con amigos le hicimos un portaequipaje, un mueble para dormir y un mueble para la cocinita", explica y aclara que casi todo está hecho con cajones de frutas. "El interior está hecho con madera de cajón de fruta, está aislado y revestido. Los muebles para dormir y para la cocinita está hecho con madera de roble, que generalmente se usa en las bodegas para tener los vinos y luego los descartan", expresó. "Es el motorhome más pequeño del mundo" dice con total humildad. Como el viaje lo realizará él solo, dejó solamente la butaca del conductor , "Había que aprovechar los espacios al máximo posible. Ya hice contactos con gente que anda haciendo viajes y sería muy lindo poder encontrarmelos en algún momento del viaje".

Así luce el interior de la furgoneta, la mayor parte está realizado con cajones de frutas.

EL VIAJE, EN ETAPAS

Amante de su tierra y de sus raíces, Gustavo Peña dice que a la hora de armar el periplo pensó en su San Juan querido. Si bien conoce los 19 departamentos de la provincia, expresa que quiere conocerlo desde otro punto de vista. "No es lo mismo conocer por ejemplo Valle Fértil como turista, que adentrarse en los puestitos y rinconcitos a donde nadie llega. A eso le apunto, además de conocer los paisajes que por ahí no se ven, quiero conocer la gente, conocer sus historias", manifiesta. Recorriendo todos esos lugares Gustavo cree que tardará un mes y medio. Después de culminado esa primera etapa de su viaje, volverá a su San Martín para rearmarse nuevamente, tanto en lo económico como también apuntando a lo mecánico, darle un descanso a la furgoneta, revisarla para que esté nuevamente en condiciones para la segunda etapa del viaje a fines del mes de octubre.

¿Donde irá? Ya tiene el mapa preparado. El destino será el Sur, recorriendo todos los estupendos paisajes de Bariloche, El Bolsón San Martín de los Andes llegando hasta Ushuaia. "Me encantaría poder cruzar a Chile y hacer la carretera Austral hasta V illa O'Higgins y volver por Ruta 40 hasta San Juan para terminar esa segunda etapa".

La tercera etapa del viaje apunta al Norte. "Voy a llegar hasta La Quiaca, me encantaría hacer el Norte chileno y Bolivia. Después vuelvo ir a la parte mesopotamica, la intención es hacer el país entero por ahí es ambicioso el sueño pero creo que se puede lograr", manifiesta el barbero que ya tiene su propio canal de YouTube donde irá mostrando su periplo ("Zonda y yo por América"). La furgoneta es naftera y Gustavo calcula que un litro de nafta le permitirá hacer unos 13 kilómetros en ruta. Cuenta con el apoyo de sus tres hijas y sus dos nietos. "Es fundamental que la familia apoye para poder ir por este sueño que tantos años me llevó".

PARA COLABORAR

Logicamente que Gustavo Peña necesitó mucho del apoyo de sponsors y amigos que colaboraron con su granito de arena para que el barbero y peluquero pueda encarar esta aventura. El inicio del viaje está previsto para martes o miércoles de la próxima semana. Para quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con Gustavo al 2645 44-0058