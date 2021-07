En diálogo con el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento, el Vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni indicó que la provincia avanza en la futura puesta en marcha de un “pasaporte sanitario”.

"Es lógico que las personas vacunadas tengan más acceso a espectáculos públicos que los que no se vacunen, es algo que ocurre en todas partes del mundo y es lo que se está analizando actualmente en el Ministerio de Salud junto con otros ministerios", indicó Gattoni. Y agregó: "Seguramente esta semana o la que viene se le presentará el correspondiente informe al gobernador y la semana que viene tendremos novedades".

El vicegobernador destacó que las personas que cuenten con ambas dosis de la vacuna pueden contagiarse de igual manera pero las consecuencias médicas son mínimas o leves, mientras que aquellos que no se vacunen pueden tener consecuencias fatales.

"Es cierto que hay un grupo que todavía no puede vacunarse (menores de 18 años) pero no porque no quiere sino porque todavía no les llega el turno, todo eso se va a plantear en el informe que reciba el gobernador en el marco de esta especie de pasaporte sanitario", concluyó Gattoni.

Finalmente, el vicegobernador destacó que este nuevo pasaporte que diferenciará entre los vacunados y no vacunados, permitirá mover más la economía, ya que en un principio podría aplicarse a espectáulos públicos pero luego podría extenderse a bares, cafés y demás eventos.