Una pasión hecha libro. Díaz aprovechó la cuarentena para escribir su libro. Su esposa Analía y sus cuatro hijos son los pilares en los que se apoya este servidor público para escribir.

El hecho de estar afectado a la denominada "línea de fuego" en los límites provinciales motivó al efectivo policial Ricardo Díaz a escribir su propio libro sobre la vida del Cura Brochero. "Me llaman José Gabriel" es la obra que el propio policía redactó en menos de dos meses y que ya está a la venta.

"La pandemia me incentivó a escribir, quizás sea porque necesitamos mucho de Brochero en estos tiempos tan difíciles", abrió la charla Díaz. Es que por estar dentro de las actividades esenciales, el policía de 45 años nunca cesó sus tareas laborales pero fue cuando más sintió esa necesidad de escribir. "Soy un apasionado por la escritura, escribo desde mis 17 años pero siempre lo hice para mi ámbito privado, esta es la primera vez que alguien va a conocer lo que hago", comentó sobre el libro de 130 páginas que narra la vida de Brochero en verso. "Es mi estilo. El 90% de lo que escribí en mi vida lo hice en verso", aseguró.

"Me llaman José Gabriel" es el nombre que decidió ponerle a su libro. Díaz ejerce la religión católica desde siempre junto a su esposa Analía, ambos brindan catequesis para adultos e incluso sus hijos son misioneros, pero asegura que hasta hace unos 5 años no conocía la historia del Santo cura. "Un día llegué a la Capilla de la Merced en Pocito donde está el "curita" y sentí un llamado especial, me sentí contenido. Ese día entendí que tenía que empezar a hacer algo sobre Brochero", comentó. Entonces, junto a su familia comenzaron a realizar tareas en esa capilla y Díaz fue interiorizándose cada vez sobre la vida del cura: "Comencé a indagar sobre su vida y mientras más iba aprendiendo sobre todo lo que había hecho en su vida como sacerdote gaucho, más me iba enamorando".

Ya siendo devoto del cura que fue santificado en el 2016, esperó el momento oportuno para narrar su historia y lo hizo recién hace unos 60 días, en plena pandemia, cuando Díaz comenzó a escribir el libro. Le pidió a Santiago Olivera, obispo Castrense de la República Argentina y exobispo de Cruz del Eje, que escribiera el prólogo. La particularidad de su obra, además de estar escrita en verso, es que narra también sobre la relación de Brochero con Santos Guayama, el gaucho lagunero al que el santo convirtió y que fue fusilado en San Juan durante el gobierno de Agustín Gómez. "Siento que cumplí la misión de comunicar algo de lo que Brochero hacía, que la obra del cura continúe. Siento que con este libro ya hice mi parte", expresó.

¿Cómo nace su pasión por escribir? Díaz aseguró que fue a los 17 años. "Mi esposa Analía siempre fue mi musa inspiradora. A ella le escribía versos", aseguró quien cuenta en su haber cientos de textos sobre historias cotidianas que se viven siendo policía, citas sobre lugares de San Juan y textos narrados a partir de notas periodísticas publicadas en este diario. "Cuando veo notas que me interesan, busco más información y redacto mis textos", expresó quien dijo que si no hubiese elegido la profesión de policía, sería escritor.

Un estilo diferente

"Me llaman José Gabriel" consta de 130 páginas y está escrito en verso, fiel al estilo de su escritor Ricardo Javier Díaz. Allí narra la vida de San José Gabriel del Rosario Brochero quien fue un presbítero católico argentino, llamado popularmente el "Cura Gaucho" y que fue canonizado el 16 de octubre de 2016. Realizado en la Imprenta Valentina, el libro está a la venta en la Santería Pentecostés (Tucumán antes de Santa Fe), a 500 pesos el ejemplar.