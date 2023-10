Sergio Vallejos, ex candidato a gobernador por Evolución Liberal, protagonizó un verdadero escándalo ayer por la tarde en el Instituto de Traumatología cuando amenazó a empleados y rompió un vidrio de la recepción.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, todo ocurrió la tarde del martes cuando Vallejos asistió a la institución y se molestó, aparentemente, por algún pedido del personal de recepción. Lo que vino después fueron gritos, insultos y golpes contra el panel que separa a los empleados y los pacientes.

Después de romperlo y lejos de tranquilizarse el referente de Juntos por el Cambio volvió a embestir contra el personal y arrojó otros objetos.

Por estas horas, desde la clínica analizan realizar una denuncia penal.

El descargo de Vallejos

"Mi hijo se cayó del caballo en Niquivil y viajamos a la Ciudad porque se había sacado la rótula femoral. Lo trasladamos de urgencias con el riesgo de que sufra una trombosis".

"Llegamos al Instituto de Traumatología y me pidieron que les dijera la obra social. Les dije que tenía, que ya le daba los papeles pero que si se lo tenía que pagar en efectivo lo iba a hacer. Solo necesitaba que atendieran a mi hijo".

"El chico (recepcionista) no se movió nunca y bueno, ponete en mi lugar. Yo en ese momento no fui candidato ni empresario, fui Sergio Vallejos, padre. Soy tan humano".

"El recepcionista fue un insensible. Ellos tienen un juramento hipocrático. Qué se va a morir mi hijo en la puerta hasta que lo atiendan sólo por cuestión de plata. Primero atendelo y después diga cómo le vamos a cobrar".

"Mi hijo tiene su obra social y yo no me acordaba de cuál era. Después salió un médico diciendome que me iban a denunciar. Creo que lo hubiese hecho yo, como lo hubiese hecho cualquiera".

"Esto se presta para ensuciar y fue una situación que lo podría haber atravesado cualquiera".

"El que va a iniciar acciones legales soy yo por abandono de persona".

"Les hablo a las mamás y papás, yo reaccioné porque tengo sangre porque primero soy padre"

"Después fui a la Clínica Mercedario y nos atendieron como debía ser. Le hicieron tomografía y ahora evalúan traer un injerto de Buenos Aires porque no es una situación simple".