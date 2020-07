Una historia de amor. Un encuentro de dos culturas que dio inicio a la primera familia sanjuanina en Angaco. Relatos que buscan enseñar sobre una parte de la historia de ese departamento pero redactada de tal manera que los adolescentes se metan en el mundo de la lectura y aprendan sobre sus raíces. "La Ñusta y el Capitán, el encuentro de dos culturas", es el nombre de la novela escrita por Ariel De la Vega, un profesor de Inglés de Angaco que aprovechó la cuarentena para crear esa obra literaria.

De la Vega cuenta que ya había plantado un árbol, tiene dos hijas y le faltaba una sola cosa: escribir un libro. La cuarentena ayudó pues no tenía que dar clases en los colegios donde trabaja, entonces el 1 de junio comenzó a relatar la historia que terminó en menos de tres semanas.

La obra tiene 125 páginas, está dividida en 17 capítulos y su estilo literario es la novela. "Lo hice así porque es mi estilo preferido y tengo dos hijas -Rocío de 15 y Camila de 11 años- que me pidieron que no fuera aburrido lo que iba a escribir. Soy profesor y por ahí un libro de historia no termina llegando como debería a los chicos. La idea es que los adolescentes se interesen en esta historia y de paso conozcan más de sus raíces", comentó el escritor.

Su obra trata sobre el vínculo entre el capitán Juan Eugenio de Mallea, segundo de la expedición de Juan Jufré, y María Teresa de Ascensio, que era la hija del cacique Angaco, quienes formaron el primer matrimonio en tierras sanjuaninas.

"Son dos personajes de dos mundos distintos que se enamoran. La idea es que pueda llegar a las escuelas donde los chicos puedan leer e identificarse y saber más de la historia de su pueblo. Mi hija cuando yo lo iba escribiendo me decía "¿y? ¿ya se dieron el primer beso?". Estaba intrigada, y es que por ahí los libros no les llegan del todo, no transmite la pasión de los personajes. Yo traté de hacerlo lo más atrapante posible", explicó.

Cada capítulo cuenta nuevos episodios en la historia de amor y la idea del escritor es que cada una de esas partes a su vez tenga un cierre, pensando en el lector ocasional.

"Me dediqué durante tres semanas a escribir. Sólo paré para hacer una guía para mis alumnos".

Autor del libro - ARIEL DE LA VEGA

Escrito a su manera, el autor dice que lógicamente respetó a los principales personajes de aquella época, como el cacique Angaco, "Ñusta" y "Guayaupa". Pero también fue incluyendo personajes nuevos para que interactuaran con los reales y entonces incluyó a sus amigos. "Es un homenaje que les hice a mis afectos. Me preguntan ¿en qué capítulo estoy? También hay una parte que cuento de una religiosa y ahí la incluí a Iris, una amiga que siempre está rezando", ejemplificó.

Si bien sueña con que su libro pueda ser financiado y llegar a las escuelas del departamento, el profesor de Inglés se ilusiona con poder continuar con esta actividad. "Me encantaría seguir escribiendo obras sobre acontecimientos que pasaron en este departamento. La Batalla de Angaco es algo que me interesaría contar, coincide en tiempo con la historia de la Difunta Correa, así que quizás se puedan ir uniendo las dos historias", contó.

Por lo pronto, el libro "La Ñusta y el Capitán" se encuentra en su faceta de corrección, mientras el dibujante y escritor angaquero Daniel Martínez deja a punto las imágenes que graficarán la obra. La novela angaquera promete ser atrapante sobre todo para los adolescentes, por lo menos ese es el mayor deseo de su autor.

Pide apoyo

El profesor angaquero sueña con que su libro llegue a las escuelas. Dice que buscará apoyo en el municipio para difundir su obra, así busca financiamiento para la impresión.