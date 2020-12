Después de casi ocho meses de inactividad, en noviembre volvió el transporte de pasajeros de larga distancia, pero sólo para los trabajadores esenciales o para personas con cuestiones relacionadas con la salud. Pero para que la actividad se recuperara a pleno, faltaba la autorización del Gobierno nacional a la comercialización de pasajes para hacer turismo, una decisión que es "inminente", según dieron a conocer fuentes oficiales porque incluso está circulando el borrador de una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación, que habilita la actividad. Frente a esta novedad, hay una gran expectativa en el sector de las empresas de micros que funcionan en San Juan porque les permitirá mejorar sensiblemente la venta de tickets, que hasta ahora tiene muchas limitaciones.

Después de tantos meses con los colectivos guardados, nos les fue tarea fácil a las empresas de colectivos regresar a las rutas, porque tuvieron que actualizar seguros, autorizaciones, revisiones técnicas y desinfecciones, tan necesarias en épocas de pandemia. Pero como fue sólo para actividades muy restringidas y no a todos los destinos, sino que la actividad se retomó con unas pocas provincias, las ventas han sido limitadas. Incluso con las unidades que no pueden tener la capacidad a pleno, sino hasta un 60%, aunque ahora se amplió al 80%.

Frente a este panorama, en las empresas de larga distancia ya empiezan a hacer planes para sumar unidades para los veraneantes a los destinos preferidos, que son Mar del Plata y la costa atlántica y a Carlos Paz.

Evaristo Alés (hijo), de Transportes 20 de Junio, dijo que "la reactivación del turismo de verano llegará de a poco" y puso el acento en otro tipo de viajes, que ya están casi encima, los de las fiestas de fin de año. "Creemos que vamos a tener mucho movimiento, porque la gente necesita encontrarse", expresó el empresario.

En otras empresas, como Autotransportes San Juan, Socasa y Flecha Bus, dijeron que por el momento no tienen proyectado aumentar las frecuencias y que recién lo harán cuando se autoricen los viajes con fines turísticos. Y la expectativa es "mucha", dijeron ante la consulta.

Otros que aguardan la decisión son las agencias de viajes. Ariel Giménez, desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, dijo que esperan la decisión para mejorar las ventas de paquetes turísticos.

Juan Carlos Allayme, delegado en la provincia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dijo que todavía no se habían autorizado los viajes con fines turísticos, pero que estaban a la espera de una decisión. Y recomendó "no bajar la guardia" para evitar los contagios. En ese sentido, en los colectivos no está autorizado el servicio de catering, como así tampoco el uso de almohadas ni de cobertores.

Por su lado, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, recordó que a partir de noviembre fueran autorizadas las empresas al traslado de pasajeros, pero sólo a cinco destinos, que fueron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis y La Rioja. Pero que desde esta semana se abrió la posibilidad de que las empresas de larga distancia retomen los itinerarios que tenían hasta marzo pasado. Aunque la decisión dependía de las posibilidades económicas de cada una y de la demanda de los pasajes. La otra novedad es que se autorizó a aumentar la capacidad de las unidades, del 60% al 80%, lo que les permitirá a las compañías darles un mejor uso a las unidades. También desde hoy se eliminó la exigencia del PCR para ingresar a San Juan.

Incremento

80 Es el porcentaje de capacidad de los colectivos de larga distancia que está autorizado desde esta semana. Empezó en noviembre con un 60% y ahora se amplió.

Pedirán también el "Certificado Verano"



Otro de los requisitos que se va a solicitar para quienes quieran realizar viajes con fines turísticos es el llamado "Certificado Verano". Será un trámite obligatorio para viajar en el verano, que consiste en un certificado de circulación específico, que se podrá tramitar a través de la web.

Se podrá tramitar en el sitio argentina.gob.ar/verano/certificado. Una vez completado el formulario, se podrá descargar para presentar a la hora de viajar cuando lo requieran. Además de completar el registro, desde el Gobierno nacional "sugieren" a los viajantes que descarguen la aplicación Cuidar.

En la web se pedirá en primer término la tenencia del DNI y se consultará a qué destino se propone viajar. Una vez seleccionada la provincia y ciudad el sistema habilitará un formulario en el que se solicitan datos personales y del grupo familiar.