La entrega de agua a todos los productores sanjuaninos estará cortada al menos hasta el martes de la semana que viene inclusive, debido al colapso que sufrieron tres canales de la red de riego a causa del impresionante temporal que azotó a la provincia en la madrugada del lunes pasado. La Dirección de Hidráulica -organismo encargado del sistema de distribución en consonancia con las Juntas de Riego de la provincia- debió tomar ese mismo día la decisión de cortar el suministro, tras la rotura de las defensas y de paños de hormigón, además del posterior embancado con lodo y piedra en sectores del canal Moya y del canal Céspedes en Pocito, además del canal Falda, en Ullum. No es todo, porque en el resto de la red de la riego hay que hacer tareas de limpieza porque la creciente dejó material de arrastre y basura en varios sectores. El titular de Hidráulica, Oscar Coria, dijo que saldrán todas las cuadrillas disponibles a reparar lo más rápido posible todas las zonas afectadas, con el objetivo de que el próximo 10 de marzo ya esté habilitada nuevamente la distribución de agua para los regantes. Eso sí, para empezar los trabajos van a esperar que mejore el tiempo -creen que eso ocurrirá a partir de hoy- , porque si no todo el esfuerzo puede ser en vano. Según explicó Coria, la lluvia del viernes pasado ya había roto las defensas alrededor del canal Moya pasando la calle 18, en Pocito, y el sábado y domingo se envió personal y maquinaria a reparar. Con una cuadrilla de personal y dos maquinas habían logrado avanzar en un 70% la limpieza, pero el aluvión del lunes destruyó todo lo hecho, se volvió a tapar todo un extenso tramo del canal; y además se rompieron varios paños de hormigón del cauce.

La lluvia y creciente del viernes pasado había tapado el cauce del canal. Lo estuvieron destapando el fin de semana y el lunes volvió a fojas cero.

El corte de agua tendrá un impacto negativo en la producción que no podrá regar en los próximos días, porque si bien por la intensa lluvia hay muchas fincas y viñedos que no lo necesitarán, hay otras zonas productivas donde no llovió tanto como es el caso de Albardón, y donde hace falta regar en los próximos días. No podrán contar con el servicio ya que es imprescindible cortar el agua en toda la red para poder repararla y limpiarla. En esos casos cabe destacar que sí ayuda la humedad reinante en estos días en el ambiente. Coria además explicó que estaba previsto un corte de riego para la semana que viene, con lo cual se ha decidido adelantarlo y hacerlo coincidir con el arreglo. ""Tenemos poco tiempo. En una semana tenemos que recuperarlo, podemos decir que el agua la tendríamos cortada hasta el 9 de marzo inclusive", dijo Coria, quien agregó que en la zona de Pocito se necesitarán mínimo tres frentes de trabajo para recuperar el sistema. En Hidráulica destacaron la intensidad y localización del desastre, sobre todo en Pocito. Han quedado tramos de 300 a 400 metros de canal que literalmente desaparecieron, al quedar rellenos con material y lodo. También la creciente arrastró todo tipo de basuras, ramas y sedimentos al resto del sistema de riego, con lo cual en toda la provincia se deberán hacer trabajos de limpieza. Coria dijo que la tarea de Hidráulica en los próximos días estará centrada en los cauces principales, mientras que las juntas de riego departamentales se encargarán de los canales intermedios, y los regantes de los ramos comuneros.

Los embalses

El corte obligado de la red de riego será útil para los embalses que podrán acumular el agua que traiga el río, lo cual es positivo en medio de una intensa sequía que sufre la provincia. Hasta el momento, lo que se había pronosticado que iba a derramar el principal río sanjuanino no se está cumpliendo, sino que es menos; y febrero cerró con un dato muy desalentador: el caudal medio mensual fue de 18,45 metros cúbicos por segundo, el más bajo en la historia para un febrero, según los registros de la Dirección de Hidráulica. Para este año Hidráulica en conjunto con los regantes decidieron 110 días de corta, pero se quieren incorporar más días para contar con más reservas de agua para la temporada 2021/2022.

Paseros: aconsejan tratamientos preventivos

Vista de secaderos de pasa de uva tendidos sobre piedra bola. Las lluvias pueden provocarle enfermedades fúngicas y recomiendan hacer tratamientos.



Las actuales condiciones climáticas han encendido una luz amarilla en los productores que tienen tendidos los racimos para hacer pasas de uvas y desde la Cámara de Comercio Exterior (Cacex) recomendaron realizar aplicaciones de productos preventivos para evitar hongos en el producto. Es que la mayoría de los secaderos se hacen al aire libre, distribuyendo las uvas al sol sobre camas de piedras bola, sobre lomas de arenisca o sobre nylons en los callejones de la finca. Sólo los primeros son aptos para soportar las lluvias porque el agua escurre mejor. Carlos Huertas, desde Cacex, dijo que los productos indicados para aplicar en el secadero como preventivos son hipoclorito de sodio y dióxido de cloro ""en las dosis recomendadas por los ingenieros o técnicos agrónomos". Generalmente se aplica con mochila sobre el racimo de uva que está tendido en el secadero. Agregó que la función de ambos productos es eliminar la proliferación de hongos que pueden llegar a aparecer por el exceso de humedad provocado por la lluvia que en casos extremos pueden dañar la calidad de la pasa. ""A nuestros productores tratamos de darle todo el apoyo y know how para que las pasas sean obtenidas con la mejor calidad que requiere el mercado", dijo Huertas, y aconsejó a productores inexpertos buscar asesoramiento en el INTA o a los procesadores a quienes les venderán las pasas. Guillermo Melo y Domingo Alos comentaron que ya se ha cosechado la mitad de la uva para pasas en San Juan y están todos los secaderos a pleno. Se terminaron las variedades Fiesta y Sultanina y está quedando gran parte de Flame. La producción de pasas es una pata importante de la producción vitivinícola sanjuanina: se vienen produciendo en los últimos años entre 40 a 50 mil toneladas de pasas de uva, en base a los datos de toneladas exportadas y despachos al mercado interno. Eso representan en kilos de uvas entre 160 y 200 millones, que es un porcentaje importante del total producido en la provincia. Se calcula que la superficie actual de variedades para pasas en producción son 7.500 hectáreas, y algunas más que están por entrar en producción los próximos años.

Mejor escurrimiento

Algunos productores indicaron que solamente un 40% de los secaderos de pasas sanjuaninos se hacen sobre piedra bola, que son los que mejor resisten las lluvias. El mayor problema los tienen los tendidos sobre nylons.