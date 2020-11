Este año, debido a la pandemia, no se realizará la tradicional procesión a las 5 de la madrugada para conmemorar el día de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre próximo. En esta ocasión se colocará la imagen de la Virgen fuera del templo en Concepción. La idea es que María esté cerca de los fieles para recibir sus ofrendas. Ese día también habrá misas en su honor, pero con cupo limitado. Bajo el lema "María Inmaculada, vida, dulzura y esperanza nuestra" arrancaron las actividades para rendirle honor. Hasta el 7 de diciembre se desarrollará la novena, mientras que el 8 serán las fiestas patronales con actividades adaptadas a las circunstancias. Es por este motivo que no habrá procesión, aunque se celebrará tres misas para que más gente pueda participar, ya que serán con cupo limitado (sólo pueden ingresar fieles hasta cubrir el 30% de la capacidad del templo). Las mismas serán a las 7, 9 y 11. Pero, además ese día, se instalará la imagen de la Virgen en el atrio de la parroquia, desde las 19, para que más gente se acerque a rendirle honor. Esta actividad se hará bajo las reglas del protocolo y con supervisión para que se cumplan. Daniel Ríos, sacerdote a cargo de la Parroquia Inmaculada Concepción, dijo que en un primer momento se contará con la presencia de los monitores urbanos, del municipio de Capital, para controlar que los fieles usen cubreboca, mantengan el distanciamiento y no toquen la imagen para prevenir el contagio y propagación del virus. Agregó que posiblemente también se cuente con la colaboración de personas voluntarias para llevar adelante esta tarea.

Con la idea de que más gente participe de estas festividades, se decidió que la novena incluya celebraciones tanto de mañana como de tarde en esta ocasión. De esta manera, todos los días, a las 7,30, se rezará el rosario y se celebrará misa a las 8. A las 19 se realizará la adoración eucarística y confesiones, y a las 20 se celebrará misa nuevamente.