Multitud. Unas 1.000 personas asistieron a la Fiesta del Pastel, en Jáchal, que se realizó el sábado pasado. Entre ellas hubo turistas de otras provincias.

Sus expectativas y esperanzas fueron superadas. Ante el más bajo nivel de reserva registrado en los últimos cuatro años para las vacaciones de invierno, revirtieron la racha con la ocupación. Fue en los departamentos turísticos del interior, donde la ocupación hotelera alcanzó un 72% en promedio, duplicando el nivel de reservas, que fue del 32%. Los prestadores dijeron que este crecimiento se dio por dos razones fundamentales: el fin de semana largo que terminará hoy, y que la gente contrata alojamiento cuando llega a destino y sin reservar. Los datos surgieron de un relevamiento que hizo DIARIO DE CUYO con los prestadores de Valle Fértil, Iglesia, Jáchal y Calingasta.



Los empresarios de las cuatro comunas se mostraron preocupados a principios de este mes por el bajo porcentaje de reservas que no superaba el 32%, y pese a que pusieron en marcha algunas estrategias para atraer clientela como la de subir los precios de alojamiento sólo entre el 20% y 30% con respecto a los vigentes para el receso invernal del año pasado. De todos modos conservaron el optimismo, ya que dijeron que muchos turistas acostumbran a contratar hospedaje recién cuando arriban al destino elegido. Por suerte, en esta ocasión no fue la excepción. Además, se sumó el fin de semana largo por el feriado del Día de la Independencia. ’Por suerte las vacaciones arrancaron con este fin de semana largo que hizo que la gente se animara a vacacionar al menos hasta el martes. Por eso arranqué la temporada con un 100% de ocupación, el doble del porcentaje que tuve de reservas’, dijo Raúl Ramos, de Cabañas Don Kuky, en Iglesia. Este departamento lidera el ranking de la ocupación con un 90% en promedio, mientras que no superó el 36% de reservas.



El segundo lugar en el ranking de ocupación lo ocupan Valle Fértil y Calingasta.

Ambos tienen un 77% cuando el porcentaje de reserva fue del 52% y del 27% respectivamente. Los prestadores de las dos comunas sostuvieron que el crecimiento se dio porque no se cancelaron reservas y porque la gente decidió contratar hospedaje a último momento. ’Tenía un 30% de reservas y nadie canceló, a esto se sumaron los turistas que contrataron hospedaje recién cuando llegaron. Al menos por esta semana tengo un 100% de ocupación’, dijo Carlos Polvorinos, del Refugio de Charli, de Calingasta.



Por su parte, Omar Soria, de Cabañas Ebemys, en Valle Fértil, dijo que la temporada arrancó con un buen saldo y que al parecer se mantendrá. ’Esta semana tengo un 90% de ocupación, y para la que viene tengo un 70% de reservas. Parece que la gente espera hasta último momento para decidir vacacionar’, dijo.



Jáchal es el que menos ocupación registró hasta ahora con un 45%. También fue el que menos reservas tuvo, con un 15%.