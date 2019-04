Con frío y con lluvia. Los fieles demuestran año a año que las adversidades climáticas no los frenan a la hora de subir las Sierras Azules, donde se celebra la tradicional misa.



Frío y con probabilidad de lluvia. Así estará el tiempo para el fin de Semana Santa, según el climatólogo Germán Poblete. Los días más frescos serán el sábado y el domingo, sobre todo en la madrugada, cuando habrá probabilidad de lluvias. "El pronóstico no es muy alentador y ojalá me equivoque, porque el tiempo no va estar lindo", dijo Poblete al iniciar la charla, pues se espera que esta Semana Santa miles de fieles peregrinen a la Difunta Correa y a las Sierras Azules, como sucede todos los años.

Según el climatólogo la jornada de hoy estará despejada y la temperatura máxima llegará a los 28´C. Mañana el día será similar, sin embargo el jueves comenzará a cambiar, paulatinamente. "El jueves entrará una perturbación por el Sur, por El Encón principalmente y tendremos nubosidad alta y las temperaturas bajarán, pero sólo un poco", dijo y agregó que el viernes la máxima llegará a los 25´C.

En el comienzo del fin de semana el fresco se hará sentir. "El viento Sur llegará durante la madrugada del viernes. No será un viento tan violento, pero hará que la temperatura baje bastante. Calculamos ráfagas de entre 25 y 30 kilómetros por hora", agregó el climatólogo y dijo que es probable que llegue entre las 5 y las 6 de mañana. Es por esto que, según Poblete, los fieles que peregrinen a la Difunta Correa para agradecer o pedir algún favor, durante el Viernes Santo, deberán llevar un abrigo para hacerle frente al viento frío.

El climatólogo dijo que el sábado y el domingo el frío será más intenso, pues se instalará una masa fría y no habrá sol radiante. Durante estos días, se espera que las temperaturas máximas no superen los 20´C. "La madrugada del sábado es el epicentro de la probabilidad de lluvia, al igual que la del domingo. Algunas zonas complicadas para recorrer durante el fin de semana son Valle Fértil y El Encón, que es donde se ve mayor probabilidad", dijo Poblete y aconsejó que los fieles que suban a las Sierras Azules también vayan preparados. "Si en la superficie llegamos a los 20´C, en la altura de las sierras el frío será mucho más intenso. Deben llevar mucho abrigo", agregó Poblete y dijo que el domingo de Pascua será igual de fresco que el sábado.