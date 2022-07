Que los adolescentes fueron el grupo etario que mas sufrió los avatares de la pandemia no es algo nuevo. Sin embargo, en este último tiempo se detectó una tendencia que preocupa a los especialistas: no sólo creció la cantidad de consultas de chicos con trastornos psiquiátricos, sino que también bajó la edad de estos pacientes e incluso de los que llegan a un intento de suicidio. Así lo corroboraron desde Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, del Servicio de Psiquiatría de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, y de la Comisión Provincial de Prevención del Suicidio, desde donde recalcaron la importancia de consultar a tiempo.

Silvana Ortiz, de Salud Mental, dijo que aún no se tiene las estadísticas precisas de este año, pero que se estima que las consultas de niños y adolescentes con trastornos psiquiátricos creció hasta un 30% en lo que va del año. Pero que esto no implica necesariamente que haya más casos, sino que creció la demanda de ayuda. 'Esta situación se hizo más visible en la pospandemia, pero no quiere decir que la pandemia sea la única responsable del crecimiento de casos y consultas, aunque tuvo una influencia importante. El aislamiento y el miedo que generó agravó el cuadro en los chicos más vulnerables convirtiendo su trastorno psicológico en uno psiquiátrico, y de mayor gravedad, que requirió hasta medicación', dijo la funcionaria.

Otro dato alarmante detectado en lo que va del año por los especialistas en los consultorios, es que bajó considerablemente la edad de pacientes con depresión y ansiedad, entre otros trastornos psiquiátricos. Si bien la franja de 12 a 17 años es la que más consulta, ahora hay niños de 4 con esta problemática. 'Hemos atendido a niños de 4 y 5 años con síntomas psicóticos en este último año. Y preocupa que sean cada vez más chicos los pacientes con patologías psiquiátricas graves. Además, creció la cantidad de los que se autolesionan y provocan heridas cortantes como una vía de escape, poniendo en riesgo su vida', sostuvo Mónica Rojo, jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Marcial Quiroga.

La especialista contó que semanalmente atienden entre 20 y 30 pacientes, cuando antes las consultas semanales no superaban las 15. También agregó que el Marcial Quiroga es el único hospital en la provincia con internación psiquiátrica infanto-juvenil, con seis camas disponibles. Y que en estos dos últimos años están ocupadas en forma permanente.

El aumento de consultas por problemas psiquiátricos también se registra en el Hospital Rawson, al igual que la baja en la edad de los pacientes. Así lo confirmó Bárbara Castro, jefa del Servicio de Psicología y Psiquiatría, quien agregó que en este centro de salud se da una peculiaridad respecto a esta situación. 'Hemos atendido a niños de 6 y 7 años con esta problemática. Lo curioso es que muchos de ellos ingresan a la Guardia del Hospital por dolores en alguna parte del cuerpo o por diferentes malestares. Luego de tenerlos internados en observación descubrimos que su condición tiene un origen traumático', sostuvo.

Por su parte, Karina Más, del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, aportó otro dato alarmante. Dijo que también bajó la edad de pacientes que intentan quitarse la vida por depresión. Agregó que se registraron casos de niños de 8 años que lo intentaron. 'Esto es realmente preocupante. En los dos últimos años se mantuvo estable la cantidad de situaciones de suicidio en 1.000 por año. No son 1.000 pacientes, sino situaciones, ya que se contabiliza la cantidad de intentos, porque un mismo paciente puede ser reincidente. Lo alarmante es que hay cada vez más casos de chicos de tan sólo 8 años que atentan contra su vida. El común denominador de estos casos es una disfunción familiar muy importante que provoca soledad y vulnerabilidad en los chicos', sostuvo.

Si bien todas las especialistas coincidieron en la preocupación por la baja en la edad de incidencia de patologías psiquiátricas, también encontraron un punto 'positivo' en esto. Dijeron que mientras más chico es el niño, menos formada tiene su personalidad y hay más chances de intervenir y tratarlo a tiempo para que en el futuro no desarrolle un trastorno psiquiátrico.

Equipo de lucha contra el suicidio

A partir de 2006, un grupo de psicólogos y psiquiatras de la provincia (foto), comenzó a visualizar casos de suicidios consumados como un problema de salud pública. Los profesionales consideraron que debían poner el tema en agenda para brindar atención oportuna a las víctimas y a sus familiares. Fue así que comenzó el recorrido de este grupo que fue creciendo hasta convertirse en una comisión interdisciplinaria. En 2012, la Comisión de Prevención del Suicidio elaboró el Programa Provincial de Prevención del Suicidio que fue aprobado por resolución ministerial.

El programa tiene cuatro áreas de abordaje: asistencia, capacitación, registro y comunicación.

La comisión que lo conforma ha participado de investigaciones nacionales, capacitaciones y diferentes campañas de difusión en redes sociales.

También ha organizado diferentes campañas de prevención del suicidio de manera presencial y virtual para llegar especialmente a los adolescentes y jóvenes. Y ha realizado acciones de prevención y de promoción en los diferentes ámbitos comunitarios: salud, educación, acción social, entre otros sectores.