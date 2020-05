Debido a la cuarentena, las parroquias, que permanecen cerradas, no cuentan con la limosna que los fieles daban en la misa y con el dinero que se paga por la celebración de bautismos y demás sacramentos. Esto hizo que algunos sacerdotes apelaran a diferentes estrategias para recaudar fondos y subsistir. Organizaron desde un pedido de ayuda a los fieles hasta rifas.

Los sacerdotes consultados no hicieron referencia a cuánto recaudaban con estas actividades, pero sí a que el dinero proveniente de las mismas se utiliza para pagar los servicios (agua, gas, electricidad) tanto del templo como de la casa parroquial, y gastos de mantenimiento, comida y obra social.

"Estamos sobreviviendo con las reservas que teníamos, pero que son pocas y que no durarán mucho. El coronavirus afectó considerablemente los ingresos económicos que tenía la parroquia y no nos quedó más alternativa que apelar a la ayuda de los fieles", dijo Fabricio Pons, sacerdote a cargo de la Parroquia de Santa Bárbara, en Pocito.

El padre contó que se les pidió a los miembros de la comunidad que pasaran por debajo de la puerta de la secretaría parroquial un sobre con una donación de dinero a voluntad. Agregó, que muchos fieles están colaborando y que toda contribución, por más pequeña que sea, suma y es de "gran ayuda". También sostuvo que cree que ya sería "prudente y necesaria" la apertura de los templos y retomar las actividades, con las pautas sanitarias obligatorias para preservar la salud de todos. Agregó que la gente siente la necesidad de volver a la Iglesia y tener una contención espiritual, las parroquias de volver a contar con los ingresos mínimos.

En tanto que el padre Daniel Ríos, de la Parroquia Inmaculada Concepción, Capital, dijo que además de la contribución de los fieles, se buscó el aporte de amigos y "bienhechores" para poder afrontar los gastos. "Contamos con la inestimable colaboración de gente que nos hace llegar su contribución en dinero, gente que no está tan afectada por esta crisis y puede brindar esta ayuda desinteresada", sostuvo.

Por su parte, el padre Rodrigo Robles, de la Parroquia Santos Cosme y Damián, en Rawson, dijo que se tuvo que desviar algunos fondos para cumplir con todos los gastos. Agregó que para esto se está usando dinero que estaba reservado para realizar algunas obras en la parroquia. Y que también se apeló a la solidaridad de los fieles. "El año pasado hicimos una rifa y con ese dinero pensábamos realizar algunas obras, pero lo estamos usando para sobrevivir. Tenemos muchos gastos porque tenemos a cargo el Hogar Niño Jesús donde estamos preparando 700 raciones de comida diaria para entregar a familias carenciadas. Eso nos insume mucho gasto en gas, en un mes consumimos tres o cuatro tubos grandes. Por eso necesitamos la colaboración de la gente que, gracias a Dios no falta. Muchas personas no acercan un sobre con algo de plata o la depositan en una cuenta bancaria que abrimos para recibir fondos, o colaboran con alimentos. Sin esto, más algo de ayuda que nos manda el Arzobispado, no podríamos subsistir", dijo.

Usar las escasas reservas también es una estrategia que puso en marcha obligadamente el padre Daniel Sebastián, de la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo, en La Bebida. Los fieles contribuyen acercando algo de dinero, pero no es suficiente para afrontar los gastos.

Si bien la ayuda de los fieles es una opción, en las parroquias que se encuentran en zonas más humildes no es suficiente. El padre Adolfo Calívar, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en 9 de Julio, dijo que toda la comunidad la "está pasando mal" por la crisis generada por el coronavirus y que todos necesitan algo de ayuda.

"En la parroquia contamos con la colaboración de los fieles pero que es mínima porque, aunque quisieran, no pueden aportar más. La situación es mala para todos. Este mes pudimos pagar todos los impuestos de la parroquia y de la casa parroquial. No sé si podamos hacerlo el mes que viene", dijo el sacerdote.

Otra alternativa para recaudar fondos son las rifas. Al menos esa es una de las estrategias a la que recurrió la comunidad religiosa de la Basílica de los Desamparados, en Capital, que sorteará una jarra y tostadora eléctrica. El sorteo se realizará en forma virtual (por Facebook) el próximo 17 de mayo, y para participar hay que dejar un sobre con 200 pesos, en el que se indique nombre y apellido del participante. El mismo se debe dejar en una urna que está en la guardia del colegio parroquial.