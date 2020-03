Por la cuarentena nacional que dictó el jueves Alberto Fernández, las autoridades provinciales evalúan suspender la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Se trata del acto en el que el gobernador Sergio Uñac se dirige a los sanjuaninos para dar a conocer el avance en la administración pública, los objetivos cumplidos y aquellos que están en carpeta para este periodo. Hasta el momento no hay una definición, pero, según indicó el presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, los pasos a seguir se decidirán el miércoles en una reunión que habrá en la Legislatura. Lo que ya quedó suspendido por el aislamiento preventivo y obligatorio es la sesión preparatoria, que estaba prevista para próximo jueves. Por otro lado, el vicegobernador adelantó que, de llevarse a cabo el acto de apertura de las sesiones ordinarias, la misma se hará con un discurso acotado, sin público, sin invitados y con las medidas sanitarias correspondientes.

Las sesiones ordinarias del Poder Legislativo y el mensaje del Gobernador están establecidas en la Constitución provincial. El artículo 152 establece que "la Cámara de Diputados se reúne en sesiones ordinarias todos los años desde el primer día hábil del mes de abril hasta el último del mes de noviembre", mientas que en el artículo 189 se fijan las atribuciones y deberes del mandatario, entre los que se destaca "informar a la Cámara de Diputados, al iniciarse cada período de sesiones ordinarias, el estado general de la administración, el movimiento de fondos que se hubiera producido dentro o fuera del presupuesto general durante el ejercicio económico anterior y las necesidades públicas y sus solucione inmediatas". Así, según explicó Gattoni, tanto las autoridades de la Cámara como las del Ejecutivo se encuentran analizando las opciones para dar cumplimiento al decreto del Presidente y, a su vez, obedecer lo que dice la Constitución. Una de las posibilidades es "suspender el inicio", dijo el vicegobernador. Además, indicó que "queremos respetar la cuarentena, pero en diez días esta situación se puede complicar mucho más. Lo que tenemos que ver es que hay una obligación constitucional de llevar adelante una apertura de sesiones y lo que estamos evaluando no es si hacerla o no si no si legalmente se puede suspender".

Según se pudo conocer, entre los legisladores prima la opción de no llevar adelante la sesión inicial, ya que se trata de sentido común frente a la crisis sanitaria en la que está inmersa la provincia y el país.

Por otro lado, Gattoni sostuvo que está en contacto con los diputados de manera permanente. Incluso, explicó que hay una red de comunicación vía Whatsapp en la que "estamos trabajando en proyectos", por lo que no se está dejando de lado la tarea legislativa. Un ejemplo de ello fue el adelantar del viernes al jueves la sesión extraordinaria, en la que se discutió un tema clave como la incorporación al sistema de Flagrancia los delitos por las violaciones del aislamiento por el coronavirus y las infracciones a las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno. En un relevamiento de los legisladores presentes, llamó la atención que parte del giojismo no haya asistido a la convocatoria, ya que el único que lo hizo fue Leonardo Gioja (Ver nota vinculada).

De realizarse la apertura de sesiones ordinarias, prevista para la primera semana de abril, el presidente de la Cámara adelantó que será con un discurso acotado, sin público ni invitados especiales, con recaudos sanitarios (como la distancia entre los diputados), y se transmitirá por los canales oficiales de comunicación.

Tras la interna, dos giojistas faltaron a la cita en la Cámara

El jueves se llevó adelante una sesión extraordinaria clave de la Cámara de Diputados, ya que se trató la incorporación de delitos contra la Salud Pública al sistema de Flagrancia. De los 36 diputados asistieron 31 y dentro de los ausentes estaban los legisladores Juan Carlos Gioja y Graciela Seva. El faltazo de los giojistas llamó la atención, teniendo en cuenta la elección interna del Partido Justicialista del domingo, en la que el hermano del exgobernador perdió la disputa de la conducción contra Sergio Uñac. Según el reglamento interno de la Legislatura, quienes no asistan a las sesiones deben dar aviso al Presidente. Al ser consultado, Roberto Gattoni, dijo que no había recibido comunicación por parte de ninguno y señaló que "es probable que Juan Carlos esté incluido en el grupo de riesgo, pero no lo sé. Por el lado de Seva, ella no ha dado explicación". A su vez, el vicegobernador marcó diferencias con respecto al comportamiento del diputado Leonardo Gioja, ya que éste asistió, acompañó el proyecto y dijo que vienen hablando de hace tiempo.

Según el reglamento, los diputados deben avisar sus ausencias.

El giojismo había decidido hacerle interna al presidente del partido y el proceso electoral estuvo signado por presentaciones judiciales del primer espacio que apuntaron a frenar los comicios. Inclusive hubo impugnaciones de candidatos de ambos sectores, pero al final hubo acuerdo y se midieron en las urnas, lo que reveló un triunfo aplastante de Uñac. No sólo Juan Carlos Gioja se anotó en la contienda sino que Seva compitió por la Junta de Trinidad. Tras la elección, esta última había dicho que no había que confundir lo partidario con lo institucional.

En cuanto a la sesión extraordinaria, Gattoni agradeció y destacó la presencia de la oposición en el recinto y la actitud de acompañar una ley tan importante para la provincia. En el recinto, los diputados tuvieron que adaptarse al protocolo y sentarse a una distancia de un metro entre ellos, por lo que algunos tuvieron que ocupar la zona de periodistas y de asesores. Además, hubo ventilación natural, sin los aires acondicionados.



Año parlamentario



Según el artículo 40 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, el año parlamentario transcurre entre el 1 de abril de cada año y el 31 de marzo del año subsiguiente. Por otro lado, la Constitución establece que el periodo ordinario es desde el primer día hábil de abril hasta el último día de noviembre.